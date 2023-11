National Geographic herdenkt 60-jarige sterfdag JFK met nieuwe docuserie 'JFK: One Day in America'

In samenwerking met 'The Sixth Floor Museum at Dealey Plaza', vertelt 'JFK: ONE DAY IN AMERICA' over de gebeurtenissen rondom het historische moment van de aanslag op John F. Kennedy in realtime.

De serie bevat verklaringen van de laatste overlevende getuigen en nooit eerder vertoond beeldmateriaal voor het eerst in kleur.

Van Emmy Award-winnende 72 Films 'David Glover en Academy Award ®-winnende Executive Producers Dan Lindsay en T.J. Martin. De drie afleveringen van deze docuserie worden achter elkaar op 22 november vertoond via National Geographic. Deze dag is het exact 60 jaar geleden dat ex-president John F. Kennedy werd doodgeschoten in Dallas.

Om zes decennia na de moord op de voormalig Amerikaanse president John F. Kennedy op 22 november 1963 te herdenken, keert de met een Emmy Award bekroonde en veelgeprezen serie 'ONE DAY IN AMERICA' terug met een tweede deel, JFK: ONE DAY IN AMERICA. De driedelige serie geeft een uitgebreid verslag van een zeer tragisch moment in de Amerikaanse geschiedenis en de ontwikkelingen die daarop volgden.

David Glover van het met een Emmy Award bekroonde 72 Films en de met een Academy Award bekroonde filmmakers Dan Lindsey en T.J. Martin maakten de serie in officiële samenwerking met The Sixth Floor Museum at Dealey Plaza in Dallas. Met exclusieve toestemming om de nieuwsarchieven van het museum voor het eerst in te kleuren, verweeft de documentaireserie archiefmateriaal met belangrijke getuigenissen van enkele van de laatste overlevende getuigen om een meeslepend, gedetailleerd onderzoek te creëren van die cruciale dag die de Amerikaanse geschiedenis voor altijd veranderde.

'JFK: ONE DAY IN AMERICA' bevat nieuw ingekleurd beeldmateriaal en getuigenissen van mensen die die dag in Dallas waren en van wie sommigen voor het eerst hun verhaal vertellen in een documentaire. De nieuw unieke ingekleurde beelden bevatten materiaal van Lee Harvey Oswald wanneer hij in hechtenis is en wanneer hij wordt neergeschoten terwijl hij wordt overgebracht naar de gevangenis. Tot de deelnemers die hun emotionele getuigenis voor het eerst in een documentaire delen behoren Peggy Simpson, de enige vrouwelijke verslaggeefster van Associated Press die in 1963 in Texas werkte en ooggetuige was van Oswalds schietpartij; Rusty Robbins, een politieagent uit Dallas die Jack Ruby kende, de man die Oswald vermoordde; en Bill Mercer, een lokale verslaggeefster voor KRLD die als eerste verdachte Oswald informeerde dat hij was aangeklaagd voor de moord op de president.

'JFK: ONE DAY IN AMERICA' is het tweede deel van National Geographic's Emmy-winnende 'ONE DAY IN AMERICA'-franchise, waarin cruciale momenten in de Amerikaanse geschiedenis van minuut tot minuut opnieuw worden verteld met enkel exclusief archiefmateriaal en getuigenissen van mensen die er zelf bij waren. De eerste aflevering, '9/11: ONE DAY IN AMERICA', won in 2022 een Emmy voor Outstanding Historical Documentary.

'JFK: ONE DAY IN AMERICA' is geproduceerd door 72 Films voor National Geographic. Voor 72 Films is David Glover uitvoerend producent en Ella Wright regisseert de serie. Daniel Lindsay en T.J. Martin hebben de serie geproduceerd. Carolyn Payne is uitvoerend producent voor National Geographic en Tom McDonald is uitvoerend vicepresident Global Factual en Unscripted Content.