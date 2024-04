Mamabezoek in 'De Mol': 'Oh neen, daar ga je mee afzien'

Foto: Play4 - © Play Media 2024

Het is bezoekdag in 'De Mol'! Geen vrienden of partners dit seizoen, wel de mama's van de overblijvende kandidaten. Dat kregen zij trouwens al te horen voor het vertrek. Kijk nu al hun reacties!

Voordat de kandidaten op reis vertrokken, kregen ze te horen dat hun mama's op bezoek zullen komen in Sicilië. En dit is hun oprechte reactie...



'De Mol', zondag 21 april om 19.55 uur op Play4 en GoPlay.