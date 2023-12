'Factcheckers': Zit er zoveel suiker in ons dieet dat we ons letterlijk ziek eten?

Ze zeggen wel eens: 'alle goede dingen bestaan uit drie'. Maar Britt Van Marsenille, Jan Van Looveren en Thomas Vanderveken bewijzen dat sommige goede dingen uit vier bestaan.

In de zesde aflevering van 'Factcheckers' stellen Britt en Thomas hun lichaam ten dienste van de wetenschap. In een dertig dagen durend experiment schrapt Britt alle toegevoegde suikers in haar dieet, terwijl Thomas een maand lang net heel veel toegevoegde suikers eet. Welk effect heeft dit op hun gezondheid?

In een undercoverreportage zoeken Jan en Thomas uit of namaakproducten zomaar te koop zijn in ons land. En ze schakelen de volledige redactie van 'Factcheckers' in om na te gaan hoe lang grote bedrijven klanten laten wachten aan de telefoon vooraleer ze een medewerker te spreken krijgen.

Factcheck: Onze gemiddelde suikerinname maakt ons ziek

Zeggen dat suiker ongezond is, is een open deur intrappen. Je kan haast geen internetpagina over gezondheid openen, of er wordt wel gewaarschuwd voor de gevaren van (toegevoegde) suikers in onze voeding.

Toch vind je ook heel veel artikels terug die stellen dat onze obsessie met suikerarm eten en light-producten net overdreven is. Er wordt zelfs beweerd dat suiker ons helemaal niet ziek maakt.

Britt en Thomas willen voor eens en voor altijd uitzoeken wat we nu precies moeten geloven over al die beweringen over suiker in onze voeding. Ze stellen hun lichaam ten dienste van de wetenschap en ondergaan zelf een gewaagd experiment waarbij de een 30 dagen lang alle toegevoegde suikers uit het dieet schrapt en de ander net een fervente suikerverbruiker wordt.

Britt Van Marsenille: 'Ik heb zelden zulke grote ogen getrokken bij het zien van een resultaat van een factcheck.'

Factcheck: Namaak wordt open en bloot verkocht in België

Met de opkomst van het internet is ook een nieuwe markt voor namaakproducten ontstaan. En hoewel het ook online illegaal is, is meer dan de helft van alle in beslag genomen namaak in de EU afkomstig van onlinehandel. Het lijkt onbegonnen werk om de handel in nepartikelen tegen te gaan. Verkopers van namaakgoederen kunnen zich verstoppen achter een anonieme website en 'in alle luwte' vanuit de hele wereld hun producten ook in België aanbieden. Toch wordt namaak ook nog gewoon open en bloot in winkels en op markten in ons land verkocht … dat beweren sommige bronnen op het internet toch.

Jan en Thomas trekken de straat op en zoeken met een undercoveractie uit of handelaren zich effectief wagen aan het openlijk verkopen van namaakproducten. Ze stellen daarbij vast hoe moeilijk namaak soms van echt te onderscheiden valt, hoe vindingrijk namakers soms zijn en hoe verrassend verkopers van namaak soms reageren.

Jan Van Looveren: 'We hebben eerst enkele reporters de straat op gestuurd om verschillende producten te gaan kopen, waarvan ze dachten dat het om namaak zou kunnen gaan. We hebben ze dan onderzocht en vervolgens zijn Thomas en ik teruggekeerd naar die verkopers om hen om uitleg te vragen.'

Factcheck: Grote bedrijven houden ons te lang aan het lijntje

Enkele jaren geleden diende CD&V een amendement in om de callcenters van telecombedrijven te beboeten als ze klanten te lang laten wachten. Oplopende wachttijden zijn dan ook een grote bron van ergernis bij consumenten en een vorm van slechte klantenservice. Maar telecombedrijven zijn uiteraard lang niet de enige die klanten soms te lang aan het lijntje houden.

Om uit te zoeken hoeveel bedrijven hun klanten laten wachten, tovert Thomas de redactie van Factcheckers om tot een callcenter om op die manier op verschillende dagen 50 op te bellen.

Thomas Vanderveken: 'In 2010 deed Radio 1 al een gelijkaardig onderzoek. Als resultaat daarvan werd er toen door een twintigtal grote bedrijven een charter opgesteld waarin beloofd werd om de wachttijd aan de telefoon onder de 2,5 minuten te houden. Het leek ons een geschikt moment om dit onderzoek nog eens over te doen en meteen uit te breiden tot een groep van 50 grote bedrijven, die we drie keer zouden bellen.'

'Factcheckers', woensdag 13 december om 20.45 uur op VRT 1 en VRT MAX.