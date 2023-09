Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Rosa heeft een groot schuldgevoel, Ilias heeft een dubbel gevoel. Sam krijgt onverwachte hulp en de spanningen tussen Thilly en Dieter lopen hoog op. Christine moet het onderspit delven, Tom voelt het warm worden, Peter neemt een drastische beslissing. Adil geeft goede raad en Viv en Tamara hebben kleine onenigheden. Peter voelt zich onzeker. Sam raakt een gevoelige snaar bij Christine. In Bar Madam wordt een drink georganiseerd.

Maandag 2 oktober 2023 - aflevering 5496

Het schuldgevoel bij Rosa is groot. Sam blijft niet bij de pakken zitten. Dieter krijgt de volle laag van zijn zus en ook Thilly heeft het een en ander te zeggen tegen hem. Voor Eddy is het duidelijk hoe Angèle het spel wil spelen. Ilias zit in dubio.

Dinsdag 3 oktober 2023 - aflevering 5497

Karin en Waldek komen een stuk beter overeen. Sam krijgt hulp uit onverwachte hoek, maar niet iedereen is hiervan onder de indruk. Frank brengt het stoere voordoen van Eddy aan het wankelen. Vicky moet Peter iets belangrijk zeggen. De spanningen tussen Dieter en Thilly bereiken een hoogtepunt tijdens een repetitie van The Intervention.



Woensdag 4 oktober 2023 - aflevering 5498

Christine moet in Sam haar meerdere erkennen en dat valt haar zwaar. Tom voelt het heet worden onder zijn voeten. Dieter loopt langs bij Thilly. Tamara denkt na over haar toekomst en over die van het bedrijf samen met Viv. Peter neemt een drastische beslissing.

Donderdag 5 oktober 2023 - aflevering 5499

Adil geeft zijn vrouw goede raad. Tamara en Viv hebben kleine onenigheden over hoe ze hun zaak willen runnen. Tim voelt dat er iets aan de hand is met Dieter en vraagt hem om afstand te nemen van de zaak rond de moord op Alexander. Peter voelt zich onzeker; heeft hij steken laten vallen?

Vrijdag 6 oktober 2023 - aflevering 5500

Christine heeft enkel oog voor haar eigen problemen. Dieter wordt voor voldongen feiten geplaatst. Sam weet een gevoelige snaar te raken bij Christine. Adil worstelt met een gevoel van falen. Er wordt een drink gegeven in Bar Madam.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!