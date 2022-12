Dit zie je deze week in 'Thuis'! - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2022

Oudejaarsavond in Bar Madam laat zijn sporen na en Rosa en Lowie zijn bezorgd om Viv. Dieter gaat de confrontatie aan met Vince, de ergernis bij Tamara groeit en Nancy zoekt het ideale boek voor Marianne. Nora voert een moeilijk gesprek, Thilly heeft interesse in de plannen van Waldek. Judith en Dries gaan op reis. Yasmine heeft een directe vraag voor Peter. De woorden van Femke komen hard binnen bij Nancy. Dirk is eerlijk tegen Simonne en Bob en Tamara genieten van quality time.

Maandag 2 januari 2022 - aflevering 5346

De oudejaarsavond in Bar Madam laat zijn sporen na. Waldek neemt per direct enkele dagen verlof. Lowie kan zijn bezorgdheid niet onder stoelen of banken steken en ook Rosa is bezorgd over Viv. Vince krijgt een mooi nieuwjaarscadeau.

Dinsdag 3 januari 2022 - aflevering 5347

Dieter gaat de confrontatie aan met Vince, maar die kent een zure nasmaak. Christine zorgt voor een verrassing op het werk. Ilias baalt enorm. De ergernis van Tamara groeit langzaam. Er wordt geklonken op het nieuwe jaar. Woensdag 4 januari 2022 - aflevering 5348

Nancy zoekt het ideale boek voor Marianne en krijgt dan een goede tip. Christine past op Leo, terwijl Tamara haar gedachten probeert te verzetten op het werk. Nora voert een moeilijk gesprek met haar dochter. Thilly wordt getriggerd door de plannen van Waldek. Donderdag 5 januari 2022 - aflevering 5349

Eddy beseft dat hij niet in de positie zit om iets te eisen. Simonne maakt zich zorgen over Lowie. Judith en Dries vertrekken op reis en opnieuw zet het Thilly aan tot denken. Vince verwondt zich tijdens het werk. Yasmine heeft een directe vraag voor haar papa. Vrijdag 6 januari 2022 - aflevering 5350

Femke is duidelijk tegen Nancy en dat komt hard binnen. Christine krijgt minder goed nieuws, waardoor ze boos en emotioneel reageert. Peter lucht zijn hart bij Femke. Simonne spreekt Dirk aan die heel eerlijk tegen haar is. Bob en Tamara genieten van een avondje met z'n tweeën.