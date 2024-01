Dit zie je deze week in 'Neighbours' - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 8 januari 2024 - aflevering 8885

Om niet te veel geconfronteerd te worden met hun verloving besluit Amy Toadie en Melanie zoveel mogelijk te ontwijken. Zara leeft mee met haar moeder. Wanneer ze haar hart uitstort bij Harold, blijkt ook hij maar matig enthousiast te zijn over de verloving. De hele situatie rond David en de komst van een veeleisende gast in het hotel bezorgen Paul heel wat kopzorgen. Terese merkt hoe moeilijk hij het heeft en probeert achter de schermen alles zo goed mogelijk draaiende te houden.



Dinsdag 9 januari 2024 - aflevering 8886

Freya vreest dat Emma haar om gunsten zal blijven vragen, maar voor haar weegt dit niet op tegen de veiligheid van David in de gevangenis. Tot Emma haar een nieuwe opdracht geeft die uitgevoerd moet worden op het moment dat Freya in de rechtbank wordt verwacht. Harold wil niet bijdragen aan het plan van Zara om Toadie en Melanie uit elkaar te drijven. Mackenzie worstelt nog steeds met haar verdriet. Om haar te laten voelen dat ze er niet alleen voor staat, deelt Harold zijn eigen ervaring met afscheid nemen van een geliefde.



Woensdag 10 januari 2024 - aflevering 8887

Byron verdiept zich verder in de connectie tussen Danielle en Clive, maar wordt op heterdaad betrapt en vervolgens ontslagen. Danielle spreekt meteen met Clive af om hem in te lichten over de vermoedens van Byron. Wat ze echter niet weet, is dat ze in de gaten gehouden worden door Nicolette, die heimelijk ook foto's neemt van de ontmoeting tussen de twee. Iedereen reageert opgelucht wanneer ze het nieuws ontvangen dat David afgezonderd zal worden van de amokmakers in de gevangenis. Tot ze beseffen dat hij nu nog meer in gevaar is... Terese stelt Paul voor om hun scheiding even uit te stellen, tot de situatie met David uitgeklaard is, maar Paul besluit door de zure appel te bijten.



Donderdag 11 januari 2024 - aflevering 8888

Andrew stelt David voor om een microfoontje te dragen om zo de corrupte bewaker op heterdaad te kunnen betrappen. David staat hier niet meteen voor te springen, maar ziet in dat dit een noodzakelijk kwaad is als hij zo snel mogelijk uit de gevangenis wil geraken. Clive heeft een en ander uit te leggen wanneer Jane hem confronteert met de ontdekkingen van Byron en Nicolette. Jane raakt overstuur door zijn bekentenis. En ook Danielle doet vervolgens enkele schokkende onthullingen.



Vrijdag 12 januari 2024 - aflevering 8889

David is gewond. Nicolette en Freya bedenken een plan om Emma uit te schakelen. Paul wordt even afgeleid van zijn zorgen wanneer een oude vriend onverwacht opdaagt en hem een intrigerend voorstel doet. Melanie merkt op dat Harold allesbehalve enthousiast is om te helpen bij de voorbereidingen voor haar huwelijk met Toadie. Wanneer ze hem hiermee confronteert, biecht hij haar op wat er op zijn lever ligt.

'Neighbours', van maandag tot vrijdag bij VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!