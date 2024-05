'3 Op Reis' bezoekt Frans-Guyana

Chris vervolgt zijn reis door Frans-Guyana: een Frans overzees departement, gelegen naast Suriname. In de kustplaats Awala-Yalimapo leert hij meer over de cultuur van de Kalina Amerindianen: de mensen die in Frans-Guyana woonden voordat Frankrijk het koloniseerde.