Filip Peeters gaat opnieuw erg ver voor 'Het Perfecte Plaatje': 'Precies een gepensioneerde Mr Proper'

Eerst liet hij Astrid Coppens een verse rauwe vis inclusief ingewanden in haar mond steken, daarna ging hij zelf volledig uit de kleren tijdens de opdracht naaktfotografie...

Dat Filip Peeters 'Het Perfecte Plaatje' maar al te graag wil winnen, dat is nu wel duidelijk. En in aflevering 5 gaat hij opnieuw erg ver om het perfecte kiekje te schieten. Tijdens de opdracht 'zelfportret in de stijl van de jaren '50' wil hij zichzelf fotograferen als een soort Godfather-maffiafiguur en laat hij zijn hoofd helemaal kaal scheren. Manu maakt al snel de vergelijking met een gepensioneerde Mr Proper, maar vraagt zich toch vooral af wat Filips vrouw An Miller hiervan zal zeggen, dus bellen ze haar samen even op om haar mening te horen...

Voor opdracht twee krijgen de kandidaten een trouwe viervoeter voor hun lens. Ze moeten het moment vastleggen waarop de hond hapt naar een brokje eten. Een proef waarbij hun coördinatie en geduld op de proef wordt gesteld, want naast de foto trekken, moeten ze het brokje ook zelf in de lucht gooien.

'Het Perfecte Plaatje', zaterdag 18 mei om 21.15 uur op Play4 en op GoPlay.