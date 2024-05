Netflix onthult eerste beelden van 'Tour de France: Unchained' seizoen 2

'Tour de France: Unchained' keert vanaf 11 juni terug op Netflix voor een tweede seizoen. Na het zinderende duel tussen de voormalige Tour de France-winnaars Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar in het eerste seizoen, belicht dit seizoen opnieuw hun epische strijd om de felbegeerde gele trui van 2023.

Ook in beeld dit seizoen: Tom Pidcock geteisterd door twijfels, Thibaut Pinots afscheid, Fabio Jakobsens beslissende val, samen met Mathieu van der Poel, Wout Van Aert, Julian Alaphilippe en Jasper Philipsen.

Over 'Tour de France: Unchained' seizoen 2

Van de renners tot de ploegleiders, 'Tour de France: Unchained' volgt iedereen die betrokken is bij de Tour en onthult de vele uitdagingen van de iconische race. De Tour de France is een echt internationaal symbool geworden, uitgezonden in 190 landen. Ook dit seizoen biedt een exclusief kijkje achter de schermen van de 21 etappes van Tour de France 2023: van schandalen, tegenslagen en de zucht naar glorie tot valpartijen en historische ontsnappingen. De kijkers worden weer meegesleept in de meedogenloze strijd van de renners om de felbegeerde gele trui.

Uitvoerende producenten: James Gay-Rees, Yann Le Bourbouach, Paul Martin en Amaury Sport Organisation

Geproduceerd door: QuadBox (een samenwerking tussen Quad en Box To Box Films)

Een Netflix-serie in samenwerking met France Télévision

'Tour de France: Unchained' seizoen 2 is vanaf 11 juni wereldwijd te zien op Netflix.