Vrijdag in 'Meldpunt': helpt THC-wietolie tegen kanker?

Veel mensen met kanker nemen dagelijks een druppeltje wietolie met THC voor een betere slaap, minder pijn en soms ook omdat ze ervan overtuigd zijn dat het kanker bestrijdt.

Zij vinden dat dit soort illegale wietolie vrij verkrijgbaar moet zijn. Maar helpt het ook echt tegen kanker?

Olga van Harmelen heeft een hersentumor en Eric van Gelder is hieraan geopereerd. Beiden kregen met hun diagnose een levensverwachting van een half tot maximaal anderhalf jaar. Inmiddels is dat tien jaar geleden en zij zeggen dat dit te danken is aan THC-wietolie. Deze wietolie wordt gemaakt uit legale cannabidiololie (CBD) waaraan illegale tetrahydrocannabinol (THC) is toegevoegd.

Deze twee kankerpatiënten maken deel uit van een groep lotgenoten die fervente gebruikers zijn. Zij verbazen zich erover dat deze olie niet vrij verkrijgbaar is en dat zij het via ondergrondse handel moeten bemachtigen. Terwijl de verkoop van veel schadelijkere cannabisproducten in coffeeshops wél zijn toegestaan. Zij pleiten voor vrije verkoop en dekking in het basispakket van de zorgverzekering.

Elles de Bruin praat er over door met Monique van Velzen, Instituut Medicinale Cannabis en Marloes Dankers, Instituut Verantwoord Medicijn Gebruik.

En verder: MAX Ombudsman komt terug op pensioentekort oud-PTT’ers

MAX Ombudsman Rogier de Haan vertelde begin april in 'Meldpunt' dat mogelijk tienduizenden tweeverdienende oud-PTT’ers door een fout een pensioentekort hebben waarvoor zij niet worden gecompenseerd. Na die uitzending stond wekenlang de telefoon roodgloeiend bij het spreekuur van de MAX Ombudsman. Inmiddels is De Haan in gesprek met de betrokken pensioenfondsen. Hij praat in 'Meldpunt' de kijker bij over de voortgang en eventuele vervolgstappen.

