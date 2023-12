Dit zie je deze week in 'Neighbours' - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 1 januari 2024 - aflevering 8880

Terwijl iedereen zich inzet om hem zo snel mogelijk uit de gevangenis te krijgen, vreest David intussen voor zijn leven. Wanneer Paul ontdekt dat Holden, een oude bekende, ook nog in de gevangenis zit, betaalt hij hem om David te beschermen. Chloe probeert haar gedachten te verzetten door af te spreken met Kiri, maar ze kan zich maar moeilijk ontspannen. Kiri spreekt vervolgens af met Nicolette. Melanie stort haar hart uit bij Amy over haar onzekerheden en de nagedachtenis aan Sonya die op haar doorweegt.



Dinsdag 2 januari 2024 - aflevering 8881

Iedereen is in shock na de gebeurtenissen in de gevangenis. Van buitenaf iemand beschermen lijkt onmogelijk en iedereen beseft dat David er alleen voor staat. Tot Emma, de ex van Gareth, Freya benadert met een aanbod dat de veiligheid van David binnen de gevangenismuren zou kunnen garanderen. De nevenactiviteiten van Byron beïnvloeden steeds vaker zijn werk bij Rebecchi Law. Op een rouwgroep voor dierbaren van Hendrix zet Mackenzie haar eigen pijn en verdriet alweer aan de kant om anderen te troosten. Maar hoelang kan ze dit nog volhouden?

Woensdag 3 januari 2024 - aflevering 8882

Chloe is verrast wanneer ze ontdekt dat Kiri opnieuw naar de kerk gaat, samen met Nicolette. Ze besluit eerlijk te zijn tegen haar en voor het eerst sinds lang hebben ze een openhartig gesprek over hun toekomst samen. Op een familie-etentje doet de stem van Clive een belletje rinkelen bij Byron. Hij vermoedt dat Clive een connectie heeft met een van zijn cliënten. Mackenzie en Grant spreken af om vanaf nu altijd eerlijk en open te zijn tegen elkaar, maar wanneer Sadie enkele video's van Hendrix vindt, schiet Grant opnieuw in beschermingsmodus.



Donderdag 4 januari 2024 - aflevering 8883

Wendy is van mening dat Mackenzie oud en volwassen genoeg is om zelf te beslissen of ze de video's van Hendrix wil zien of niet, maar Grant blijft bij zijn keuze om ze voor haar verborgen te houden. Een opmerking van Toadie en Mel doet hem echter inzien dat hij zich opnieuw te beschermend heeft opgesteld. Byron vreest dat Clive een bedrieger is en gaat op zoek naar meer informatie over de mogelijke connectie tussen hem en Danielle. Nicolette doet intussen op haar beurt een ontdekking over Byron. Amy heeft genoeg van datingapps en de vele teleurstellingen die ze tot hiertoe op haar bord kreeg. Nicolette brengt haar op een idee.



Vrijdag 5 januari 2024 - aflevering 8884

Karl en Susan keren terug uit vakantie en maken zich meteen grote zorgen om Mackenzie, die zich van alles en iedereen heeft afgesloten. Ze moedigen haar aan om de lucht te klaren met Grant, maar daar staat ze niet meteen voor te springen. De komst van een onverwachte gast lijkt het tij te kunnen keren. De vele tegenslagen op amoureus vlak zetten Amy aan het denken over de toekomst. Byron zet zijn onderzoek naar Clive verder, maar belandt op een dood spoor. Aan zijn samenwerking met Nicolette zal het echter niet liggen. Tussen hen klikt het beter dan ooit.



