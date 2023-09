Dit zie je deze week in 'Neighbours' - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 25 september 2023 - aflevering 8811

David kan de spanning niet langer aan en biecht alles op aan Aaron. In een wanhopige poging om Fashion Week alsnog te redden, stuurt Terese Leo naar de villa van Montana Marcel. Zal hij haar kunnen overtuigen?



Dinsdag 26 september 2023 - aflevering 8812

Leo is compleet in shock na het voorstel van Montana en vraagt bedenktijd. Hij besluit Glen in vertrouwen te nemen. Wanneer Leo vervolgens terugkeert naar Montana, licht Glen Terese en Chloe in. Harlow arriveert in Londen en blijft de oproepen van Ned negeren. Harriet heeft slecht nieuws voor Harlow. Amy vraagt zich intussen af waarom Ned zo slechtgezind is. Woensdag 27 september 2023 - aflevering 8813

Kyle maakt zich zorgen wanneer Roxy bijna iedereen uitnodigt om samen met haar een zwangerschapstest af te nemen, ook al bestaat de kans dat die negatief is. Om haar gedachten af te leiden van Ned, gaat Harlow iets drinken met Corey. Ze geniet eindelijk van haar vakantie, tot ze ontdekt dat Harriet het dagboek van haar moeder gestolen heeft. Ned bereidt zich voor op een moeilijk gesprek met Amy.

Donderdag 28 september 2023 - aflevering 8814

Corey stelt voor dat ze het dagboek van Prue verbranden, maar Harlow twijfelt. Het is haar laatste connectie met haar moeder. Kyle en Roxy zijn kapot van het nieuws dat hun enige kans op een biologisch kind van hen samen hen ontnomen werd. Sheila en Terese manen hen aan om een schadevergoeding te eisen. Chloe en Terese krijgen Montana maar moeilijk over de streep wat betreft hun ideeën voor Fashion Week. Vrijdag 29 september 2023 - aflevering 8815

Leo en Terese maken zich zorgen over de motieven van Paul wanneer ze ontdekken dat hij uit eten gaat met Montana. Probeert hij hen de loef af te steken? David haalt opgelucht adem wanneer Aaron het ziekenhuis mag verlaten. Glen panikeert wanneer hij verneemt dat Leo Ishani heeft aangenomen op de wijngaard. Tussen Chloe en Ashani klikt het meteen. Shannon wordt bijna aangereden. Curtis vermoedt hierdoor nog harder dat ze slechthorend is.

