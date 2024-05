Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Het filmpje op Reveal zorgt voor spanning tussen Milo en Liam. Gijs bedreigt Nora thuis en dat brengt Milo in een gevaarlijke situatie. Robyn manipuleert Emily, het optreden van No Direction komt dichterbij. Liam is druk met de audities voor zijn backing vocal, Robyn waagt haar kans.

Maandag 20 mei 2024 - aflevering 78

Liam en Milo ontvangen een onverwacht filmpje via de Reveal app, wat de spanning tussen hen verhoogt. Op Kosmos zorgt een grote aankondiging voor veel enthousiasme bij de leerlingen. Intussen wordt Nora geconfronteerd met haar verleden wanneer een onbekende, gewapend met vragen, opduikt.



Dinsdag 21 mei 2024 - aflevering 79

Milo komt in een gevaarlijke situatie terecht wanneer Gijs Nora bij haar thuis bedreigt. Na een spannend gevecht komt de waarheid over Nora's zoon aan het licht. Ook over Maud worden er meer geheimen onthuld. Robyn manipuleert Emily om een gevaarlijk gokspel te spelen met de toekomst op Kosmos als inzet.

Woensdag 22 mei 2024 - aflevering 80

Milo bereidt zich voor op het optreden van No Direction, terwijl Emily's ware identiteit onthuld wordt. Het concert zorgt daarbij voor enkele verrassingen. De spanning stijgt wanneer Robyn ontdekt dat ze Kosmos moet verlaten en ze er plots alleen voor staat.

Donderdag 23 mei 2024 - aflevering 81

Liam speurt naar het mysterieuze vierde lid van No Direction. Zijn vermoeden richt zich op Milo, maar ze glipt door zijn vingers. De bandleden zijn enthousiast over het succes van hun concept. De audities voor Liams backing vocal zijn in volle gang, maar Milo doet niet mee. Robyn waagt wel haar kans.

