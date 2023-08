Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 7 augustus 2023 - aflevering 8776

Paul is dolenthousiast wanneer Terese besluit om hun relatie nog een kans te geven. Karl krijgt te horen dat hij niet langer de behandelende arts van Paul is. Desondanks schakelt hij de hulp van David in om de mysterieuze ziekte van Paul verder te onderzoeken. Leo biecht op dat hij een leven als alleenstaande vader niet ziet zitten. Hij is bang om Abigail opnieuw pijn te doen en brengt daarom liever zo weinig mogelijk tijd met haar door.



Dinsdag 8 augustus 2023 - aflevering 8777

Aaron en David zijn in de war na het voorstel van Leo en twijfelen of het wel een goed idee is om Abigail op te vangen. Vooral Aaron vreest dat Leo op een dag alsnog op zijn stappen terug zal keren en dat hij en David het meisje bijgevolg opnieuw zullen moeten afstaan. Roxy brengt de dag door met Freya en hoort haar uit over haar verleden. Ze komt echter minder te weten dan ze had gehoopt en moet een nieuw plan bedenken om haar geheim te ontrafelen. Amy probeert de hulp van haar vrienden in te roepen om de foodtruck draaiende te houden, maar krijgt minder steun dan ze had gehoopt.

Woensdag 9 augustus 2023 - aflevering 8778

Freya is geschokt na de inbraak van Roxy en reageert zich af op Levi. Hij staat voor een dilemma: moet hij Freya een tijdje met rust laten of net volharden en er voor haar zijn? Jane is het arrogante gedrag van Zara meer dan beu en zet haar op haar plaats. Zara neemt wraak door enkele roddels over Jane te delen met haar vriendinnen. Een onverwacht geschenk doet Amy zichtbaar deugd.



Donderdag 10 augustus 2023 - aflevering 8779

Aubrey en Sadie halen een grap uit met Jane, tot groot jolijt van Zara. Het lachen vergaat haar echter al gauw wanneer blijkt dat zij verantwoordelijk wordt geacht. Zara wil haar vriendinnen niet verklikken, maar zal ze een straf aanvaarden voor iets dat ze niet gedaan heeft? Paul stelt Terese voor om de hele familie uit te nodigen om hun verzoening te vieren.

Vrijdag 11 augustus 2023 - aflevering 8780

David is nog steeds achterdochtig wat betreft dr. Russell. Hij stelt Paul voor om nieuwe scans te laten maken en doet vervolgens een schokkende ontdekking. Leo neemt steeds meer afstand van Abigail. Iedereen maant hem aan om zich te herpakken, maar Leo heeft geen oren naar hun bezorgdheden. Hij blijft bij zijn beslissing!



'Neighbours', van maandag tot vrijdag bij VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!