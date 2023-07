Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 31 juli 2023 - aflevering 8771

Leo is doodop en dreigt een rampzalige fout te maken. Het nieuws dat Terese enkel uit schuldgevoel opnieuw bij hem introk en het feit dat ze gevoelens had voor Glen, komen hard aan bij Paul, maar zijn reactie is anders dan Terese had verwacht. Levi gaat opnieuw op date met Freya en vertelt haar over zijn jeugd.



Dinsdag 1 augustus 2023 - aflevering 8772

Leo voelt zich enorm schuldig wanneer Abigail naar het ziekenhuis moet worden gebracht. De gebeurtenis laat ook Aaron en David niet onberoerd en het koppel neemt een beslissing. Levi ontdekt waarom Freya naar Erinsborough is gekomen. Hij blijft vraagtekens plaatsen bij haar verhaal, maar de aantrekkingskracht is te groot en doet al zijn twijfels vervagen. Maar niet iedereen vindt haar even sympathiek...

Woensdag 2 augustus 2023 - aflevering 8773

De druk wordt Amy teveel en ze besluit haar intrek te nemen bij Toadie, maar zonder Zara eerst in te lichten. Zal zij deze impulsieve beslissing van haar moeder begrijpen of drijft het nog meer een wig tussen hen? Freya overtuigt Levi om met haar een ritje te maken in een politiewagen.



Donderdag 3 augustus 2023 - aflevering 8774

Roxy maakt zich zorgen om Levi nadat ze Freya op heterdaad betrapte. Hij is intussen echter hopeloos verliefd en heeft geen oren naar haar bezorgdheden. Ziet ze spoken of is er toch meer aan de hand? Zara probeert indruk te maken op de coole meisjes. Paul is van slag wanneer Terese hem eraan herinnert dat haar verblijf in het penthouse slechts tijdelijk is.

Vrijdag 4 augustus 2023 - aflevering 8775

Paul is erin geslaagd om Terese om de tuin te leiden, maar zal hij zijn leugen kunnen volhouden? Iedereen maakt zich grote zorgen om Leo en de afstand tussen hem en Abigail. Ze besluiten dat het tijd is om in te grijpen zodat de band tussen Leo en zijn dochter opnieuw versterkt kan worden.



'Neighbours', van maandag tot vrijdag bij VTM 2.

