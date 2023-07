Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag d place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama n een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 24 juli 2023 - aflevering 8766

Leo is ontroerd wanneer hij ziet hoe iedereen een handje heeft toegestoken om de wijngaard op te ruimen nadat de storm er een ware ravage aanrichtte. Terese en Paul groeien langzaamaan opnieuw naar elkaar toe. Glen krijgt de kans om zijn verraad goed te maken. De mysterieuze vrouw vergaart zo veel mogelijk informatie over Levi. Maar waarom?



Dinsdag 25 juli 2023 - aflevering 8767

Sheila regelt een date voor Levi met de mysterieuze Freya. Het klikt meteen tussen beiden, maar ze heeft overduidelijk iets te verbergen. Het financiële plaatje na de ramp in de Flamingo Bar baart Amy zorgen en een impulsieve aankoop dreigt de situatie alleen nog maar erger te maken. Zara ziet haar kans op een nieuwe start in Erinsborough in duigen vallen na een aanvaring met enkele leerkrachten en medestudenten. En ook het nieuwe idee van Amy valt niet in goede aarde bij Zara.

Woensdag 26 juli 2023 - aflevering 8768

Kyle wil ten volle genieten van zijn huwelijksreis met Roxy en besluit daarom om extra testosteronpleisters aan te brengen. Die doen echter net iets té goed hun werk. Amy is in shock wanneer ze ontdekt hoe Zara zich misdragen heeft op school. Na een ruzie laat Zara haar moeder in pijn achter.



Donderdag 27 juli 2023 - aflevering 8769

Ned brengt Amy in kritieke toestand naar het ziekenhuis. Zara voelt zich schuldig en vreest het ergste. Terese geniet ervan om voor Paul te zorgen, maar blijft desondanks ook twijfelen. Paul daarentegen is ervan overtuigd dat hun relatie stilaan weer op het juiste spoor zit.

Vrijdag 28 juli 2023 - aflevering 8770

Leo probeert zich te focussen op zijn werk en Abigail, maar de dood van Britney blijft door zijn hoofd spoken en hij overweegt om een klacht tegen het hotel in te dienen. Iemand moet boeten voor wat er gebeurd is. Hoewel de vorige sessie geen succes was, overtuigt Paul Terese om de huwelijkstherapie opnieuw op te starten.



'Neighbours', van maandag tot vrijdag bij VTM 2.

