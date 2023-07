Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 17 juli 2023 - aflevering 8761

Het komt tot een aanvaring tussen Toadie en Zara wanneer hij ontdekt dat ze alcohol serveerde aan Nell. Amy probeert haar dochter terecht te wijzen, maar zij kaatst de bal terug waarna het tot een discussie komt tussen Toadie en Amy. De vrijgezellenfeesten van Roxy en Kyle draaien anders uit dan verwacht.

Dinsdag 18 juli 2023 - aflevering 8762

Kyle is niet van plan het hoofd te laten hangen nadat Roxy aankondigde dat hun bruiloft niet door kan gaan. Hij roept de hulp in van vrienden en familie om alles alsnog in gereedheid te brengen voor hun grote dag. Maar zal hij Roxy nog kunnen overtuigen? Om te voorkomen dat het tussen hem en Terese uit de hand loopt, besluit Glen zijn aandacht op de pas teruggekeerde Gemma te richten. Terese kan haar jaloezie maar moeilijk onderdrukken. Woensdag 19 juli 2023 - aflevering 8763

Terese bekent aan Susan dat ze gevoelens heeft voor Glen, maar besluit meteen ook om ze aan de kant te schuiven. Wanneer Glen Terese vervolgens aan de zijde van Paul spot, gaat hij ervan uit dat hij zijn kans gemist heeft. De grote dag is aangebroken voor Roxy en Kyle. Tijdens een romantische ceremonie geven ze elkaar hun jawoord. En terwijl er buiten een storm woedt, barst het trouwfeest los in de Flamingo Bar.

Donderdag 20 juli 2023 - aflevering 8764

Nadat het noodlot toesloeg op het trouwfeest van Roxy en Kyle, wordt er een herdenkingsdienst voor de slachtoffers georganiseerd. Glen besluit dat het tijd is om de vete met Paul te begraven. Leo heeft het moeilijk en zondert zich af van familie en vrienden. Terese voelt zich schuldig en neemt een verrassende beslissing. Vrijdag 21 juli 2023 - aflevering 8765

Iedereen probeert Leo zo goed mogelijk bij te staan, maar Nicolette lijkt de enige te zijn die aanvoelt wat hij precies nodig heeft. Levi spot een mysterieuze vrouw rond het puin van de Flamingo Bar. Hoewel hij door het dolle heen is dat Terese opnieuw bij hem intrekt, probeert Paul niet te hard van stapel te lopen.

'Neighbours', van maandag tot vrijdag bij VTM 2. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!