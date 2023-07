Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 10 juli 2023 - aflevering 8756

Terese schaamt zich dat Glen haar op haar zwakst zag, maar hij stelt zich heel begripvol op. De twee brengen vervolgens de avond samen door en er hangt opnieuw overduidelijk chemie in de lucht. David nodigt Paul uit om te komen eten, maar de avond start minder gezellig dan hij had gehoopt. Wanneer Paul continu over zichzelf en Terese blijft praten, zet Jane hem op zijn plaats. Roxy is dolblij met de komst van haar moeder. Kyle zet zijn beste beentje voor om indruk te maken op zijn toekomstige schoonmoeder, maar dat blijkt lastiger dan gedacht.

Dinsdag 11 juli 2023 - aflevering 8757

Het investeringsvoorstel van Leo lijkt goed ontvangen te worden, tot Vera Punt haar opwachting maakt. Roxy is diep gekwetst nu duidelijk is geworden dat Gemma weigert haar zegen te geven voor haar huwelijk met Kyle. Sheila zet Gemma op haar plaats. Harlow is woedend omdat ze niet gevraagd werd als bruidsmeisje en geeft Roxy de volle laag.

Woensdag 12 juli 2023 - aflevering 8758

David spoort Harlow aan om het goed te maken met Roxy, maar haar verontschuldiging valt in dovemansoren. Ze is ervan overtuigd dat noch Roxy noch Mackenzie haar in de buurt wil. Omdat Mick een grote hulp blijkt bij alle huwelijksvoorbereidingen, hebben Kyle en Roxy geen oog voor de frustraties die zijn aanwezigheid rondom hen veroorzaakt. Amy probeert Zara tevreden te houden, maar dat blijkt moeilijker dan gedacht. Ze gaat te rade bij Susan en Toadie.

Donderdag 13 juli 2023 - aflevering 8759

Zara neemt de goede raad van Hendrix ter harte en vraagt Amy om tijd met haar door te brengen. Melanie begint te vermoeden dat er iets aan de hand is tussen Glen en Terese. Hoe meer tijd Britney met Leo doorbrengt, hoe liever ze bij hem in de buurt is. En dat gevoel blijkt wederzijds. Haar poging om haar gevoelens op te biechten, wordt echter verstoord door een alarmsignaal.

Vrijdag 14 juli 2023 - aflevering 8760

Glen is verrast wanneer Terese hem vraagt om bij haar in te trekken zodat hij haar kan begeleiden tijdens haar afkickproces. Melanie raadt hem aan om niet op het aanbod in te gaan. Levi is van slag na de valse beschuldigingen van Zara. Amy weet niet wat ze moet geloven. Toadie stoort zich steeds meer aan het egoïstische gedrag van Zara.

