Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 3 juli 2023 - aflevering 8751

Aaron en David zijn blij verrast wanneer Leo plots opduikt met Britney, maar de feeststemming slaat al snel om. Terese liegt intussen tegen iedereen over waar ze Kerstmis zal doorbrengen. Wanneer haar leugen ontdekt wordt, maakt iedereen zich ernstig zorgen. Waar is Terese?

Dinsdag 4 juli 2023 - aflevering 8752

Ned besluit volop voor Amy te blijven gaan. Nadat hij ervoor gezorgd heeft dat Terese in goede handen is, voegt hij zich bij Amy en Levi om tot rust te komen. Het gesprek neemt een verrassende wending. Na Roxy beginnen ook David en Paul zich zorgen te maken om de mentale gezondheid van Harlow nu ze ook weinig empathie toont na de bijna-doodervaring van Terese.

Woensdag 5 juli 2023 - aflevering 8753

Roxy en Sheila zijn met verstomming geslagen wanneer Kyle onbewust Mick Allsop inhuurt als weddingplanner. Roxy wil hem zo snel mogelijk ontslaan, maar Mick probeert haar omver te blazen met geweldige ideeën voor het huwelijk. Amy kijkt uit naar haar ontmoeting met Zara. Ze is vastberaden om de relatie met haar dochter nieuw leven in te blazen.

Donderdag 6 juli 2023 - aflevering 8754

Amy beseft dat Zara het nieuws over haar polyamoureuze relatie ook van iemand anders te horen kan krijgen en besluit haar de waarheid te vertellen. Zara neemt het nieuws jammer genoeg minder goed op dan Amy had gehoopt. Harlow pikt het niet dat Glen geen seconde van de zijde van Terese wijkt. Ze is vastberaden om uit te zoeken wat zijn ware intenties zijn en besluit zijn hotelkamer te doorzoeken.

Vrijdag 7 juli 2023 - aflevering 8755

Harlow vraagt Glen uit over wat er in de kluis zit, maar hij wimpelt haar af. Ze vertrouwt het zaakje echter niet en besluit hem verder in het oog te houden. Roxy kan maar niet beslissen wie ze als haar bruidsmeisjes wil. Terese is blij met alle steun en hulp die ze krijgt, maar is het beu om voortdurend in het oog gehouden te worden. Ze heeft nood aan wat tijd voor zichzelf, maar dan daagt Glen op en hij heeft schokkend nieuws.

'Neighbours', van maandag tot vrijdag bij VTM 2.



Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!