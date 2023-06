Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 26 juni 2023 - aflevering 8746

Nell is ontroostbaar na het breken van de kristallen bol. Toadie is radeloos en geeft Mel uiteindelijk toch toestemming om met haar te praten. Ned vreest dat de collega?s van Levi hem en Amy op het politiebal voor schut zullen zetten en dringt er bij hen op aan om hun plannen af te blazen. Levi denkt echter dat Ned dit enkel zegt zodat hij alleen kan zijn met Amy. De situatie van Kyle en Roxy laat Harlow schijnbaar onberoerd en dit verontrust Mackenzie.

Dinsdag 27 juni 2023 - aflevering 8747

Op het politiebal gaat Terese akkoord om met Paul te dansen, maar het wordt haar al gauw teveel. Glen treft haar korte tijd later dronken aan en besluit haar naar huis te brengen vooraleer ze beslissingen neemt waar ze achteraf spijt van krijgt. Kyle houdt zich sterk om Roxy een leuke avond te bezorgen, maar zijn misselijkheid strooit roet in het eten. Een discussie tussen Ned en Levi trekt de aandacht van een collega van Levi en die kan het vervolgens niet laten om een opmerking te geven aan Amy. Woensdag 28 juni 2023 - aflevering 8748

Ned en Levi wijzen elkaar met de vinger nadat ze buitengegooid werden op het politiebal. Ned waagt hierop een nieuwe poging om Amy te overtuigen enkel een relatie met hem aan te gaan. Paul geniet nog na van zijn dans met Terese. Die laatste is verrast wanneer Paul haar voorstelt om huwelijkstherapie te volgen. Ned is duidelijk tegen en maakt dat ook duidelijk aan Terese. Donderdag 29 juni 2023 - aflevering 8749

Aaron, David en Nicolette zijn het oneens over waar ze Kerstmis zullen vieren. Aaron wil naar Adelaide, David naar Sydney en Nicolette zou liever hebben dat Isla haar eerste Kerstmis gewoon thuis in Erinsborough viert. Omdat Roxy niet veel tijd heeft, besluit Kyle de huwelijksvoorbereidingen zelf in handen te nemen, tot grote bezorgdheid van Sheila, die vindt dat hij moet rusten. Terese stemt in met huwelijkstherapie, maar op de eerste sessie wordt al gauw duidelijk dat Paul en zij andere doelstellingen hebben. Vrijdag 30 juni 2023 - aflevering 8750

Mackenzie probeert de band met Harlow aan te halen, maar zij houdt de boot af. Roxy maakt zich intussen ook zorgen om Harlow sinds ze ontdekt heeft dat ze haar vader bezoekt in de gevangenis. Bij Aaron, David en Nicolette is de knoop nog steeds niet doorgehakt wat betreft de kerstperiode. 'Neighbours', van maandag tot vrijdag bij VTM 2.

