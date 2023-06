Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 19 juni 2023 - aflevering 8741

Kyle is door het dolle heen na het aanzoek van Roxy. Sheila is bezorgd dat dit een reactie is op zijn kankerdiagnose, maar Kyle verzekert haar dat dit niet het geval is en ze allebei volledig toegewijd zijn aan elkaar. Amy hoopt dat Ned en Levi hun geschillen opzij kunnen zetten op het kerstfeestje. Het doet haar deugd om te zien dat ze kunnen samenwerken nadat een decoratiestuk van het dak viel. Melanie is in shock na een verzoek van Nell.

Dinsdag 20 juni 2023 - aflevering 8742

De sfeer op het feest wordt verstoord wanneer Mick opduikt in een beledigend kostuum. De constante pesterijen van Mick aan het adres van Amy doen Harlow vermoeden dat er iets aan de hand is tussen hen. Paul is teleurgesteld wanneer hij opmerkt dat Terese haar trouwring nog steeds niet draagt. Wanneer hij van haar verneemt dat ze hem is verloren, probeert Paul dit in zijn voordeel te gebruiken.

Woensdag 21 juni 2023 - aflevering 8743

Paul is opgelucht dat Terese zijn nieuwe ring aanvaard heeft. Glen is echter ontzet wanneer hij het nieuws verneemt en probeert Terese tot inzicht te laten komen. Chloe nodigt Nicolette uit voor een concert in de stad. Hoewel de sfeer bij aanvang nogal ongemakkelijk aanvoelt, lijkt het ijs tussen hen eindelijk te breken. Kunnen ze het verleden achter zich laten en opnieuw beginnen?

Donderdag 22 juni 2023 - aflevering 8744

Paul is woedend wanneer hij de ware reden van Glens terugkeer naar Erinsborough ontdekt. Leo en David proberen Paul te overhalen om een goed gesprek met zijn broer te hebben vooraleer overhaaste conclusies te trekken. Hendrix en Mackenzie keren terug van hun reis. Wanneer ze het nieuws over Kyle vernemen, vindt Hendrix het vreselijk dat hij er niet voor hem is geweest. De vriendschap tussen Nicolette en Chloe lijkt eindelijk hersteld. Er hangt zelfs romantiek in de lucht, maar Nicolette twijfelt?

Vrijdag 23 juni 2023 - aflevering 8745

Chloe is verrast en hoopvol door de kus van Nicolette, maar een gesprek maakt duidelijk dat ze misschien toch andere dingen willen. Hendrix is blij wanneer Kyle hem om een gunst vraagt. Melanie en Toadie maken zich zorgen om Nell nadat ze via de kristallen bol contact probeerde te maken met Sonya. Mel wil proberen tot Nell door te dringen, maar Toadie is er niet gerust in.

'Neighbours', van maandag tot vrijdag bij VTM 2.



