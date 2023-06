Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag d place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama n een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 12 juni 2023 - aflevering 8737

Terese is nieuwsgierig naar de beweegredenen van Glen om terug te keren naar Erinsborough. Hij is duidelijk geen fan van Paul, maar in zijn buurt lijkt alles koek en ei. De capriolen van Mick blijven Chloe irriteren. Harlow heeft intussen veel spijt van haar aandeel in de situatie en besluit samen te spannen met Chloe om Mick ten val te brengen.

Dinsdag 13 juni 2023 - aflevering 8738

Tussen Aaron, David en Nicolette hangt er nog steeds spanning in de lucht na het incident met de camera. Ze besluiten de geplande barbecue te annuleren. Jane laat haar ongenoegen merken tegenover Nicolette, maar wordt meteen op haar plaats gezet. Terese is geschokt wanneer ze ontdekt hoeveel wrok Glen nog steeds koestert tegenover Paul. Op haar volgende AA-bijeenkomst staat haar bovendien nog een verrassing te wachten. Woensdag 14 juni 2023 - aflevering 8739

Terese is stomverbaasd dat ook Glen met een alcoholverslaving kampt. Ze stelt zich vervolgens wel vragen bij het feit dat hij aan de slag zal gaan op de wijngaard van Leo. Dat lijkt haar niet meteen een goed idee. Jane vreest dat Aaron, David en Nicolette later nog spijt zullen krijgen van het annuleren van het feest ter ere van Isla. Zij en Chloe besluiten hen te verrassen door het feest in hun plaats voor te bereiden, maar dat wordt hen niet in dank afgenomen. Donderdag 15 juni 2023 - aflevering 8740

Tussen Kyle en Roxy gaat het intussen weer beter, maar Kyle vreest voor de gevolgen voor hun relatie na zijn operatie. Roxy probeert hem gerust te stellen en neemt een verrassende beslissing om hem te tonen dat ze een toekomst met hem helemaal ziet zitten. Jane wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht nadat Leo haar bewusteloos aantrof. Nicolette voelt zich meteen schuldig over hun ruzie wanneer ze het nieuws verneemt. Amy is opgelucht wanneer de symptomen van Ned en Levi afnemen, tot blijkt dat ook anderen jeuk beginnen te krijgen. Vrijdag 16 juni 2023 - Geen uitzending

World Cup Of Darts 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 14.45 uur (wisselend) bij VTM 2.

