Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 5 juni 2023 - aflevering 8732

Roxy en Kyle krijgen ongevraagd relatieadvies van Sheila. Kyle is er nog niet klaar voor om haar de waarheid te vertellen en hij beseft dat hij haar met een smoes uit Erinsborough moet krijgen vooraleer hij geopereerd kan worden. Toadie betrapt Hendrix en Mackenzie, waarna Karl en Susan hen een nogal gênant voorstel doen. Terese is razend wanneer ze ontdekt dat Paul nog steeds niet vertrokken is. Ze slaat aan het drinken en belandt dronken op het strand.

Dinsdag 6 juni 2023 - aflevering 8733

Glen is met verstomming geslagen wanneer Paul hem met open armen begroet. Paul stelt zijn broer vervolgens voor aan Lucy en Terese, die schrikt wanneer de onbekende man die haar de avond voordien op het strand geholpen heeft, de broer van Paul blijkt te zijn. Amy probeert op een goed blaadje te staan bij Felicity, maar zij stelt intussen - samen met Ned - alles in het werk om Amy en Levi uit elkaar te drijven.

Woensdag 7 juni 2023 - aflevering 8734

Levi en Amy zijn razend nadat ze ontdekt hebben dat Ned en Felicity onder één hoedje speelden om hen uit elkaar te drijven. Desondanks kan Amy begrip opbrengen voor de beweegredenen van Ned. En ook tussen Levi en Amy lijkt de band weer inniger. Maar ziet Ned een polyamoreuze relatie wel nog zitten? De operatie van Kyle nadert en Roxy probeert er zo goed als ze kan voor hem te zijn, maar haar pogingen om hem te steunen lijken een omgekeerd effect te hebben. Aaron, David en Nicolette lijken intussen eindelijk hun draai gevonden te hebben.

Donderdag 8 juni 2023 - aflevering 8735

Kyle krijgt slecht nieuws en reageert zich af op Roxy. Zij krijgt het steeds moeilijker om de waarheid te verzwijgen voor Sheila. Aaron, David en Nicolette zijn in shock na het vinden van de camera in de teddybeer. Wie heeft er baat bij om hen te bespioneren? Levi zorgt voor een twist in zijn relatie met Amy.

Vrijdag 9 juni 2023 - aflevering 8736

Roxy krijgt de volle laag van Kyle nadat ze Sheila de waarheid vertelde over zijn kanker. Sheila bedenkt een plan wanneer het koppel niet meer in staat lijkt om op een rustige manier met elkaar te communiceren. Mick duikt ongevraagd 's avonds laat op bij Amy. Terese keert terug uit Queensland en vertelt Susan over haar kennismaking met Glen.

'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 14.45 uur (wisselend) bij VTM 2.



Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!