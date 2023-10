Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Zon, zee en strand. Wat moet een mens meer hebben? Je vindt dit alles in Summer Bay. Maar voor de inwoners is het er niet altijd paradijselijk. Dat is al jaren hét succesrecept van 'Home and Away'. Lees hier de preview op volgende week.

Maandag 2 oktober 2023 - aflevering 7898

Heather wordt afgevoerd naar het ziekenhuis. Rose bekommert zich intussen om Marilyn, die compleet in shock is. John reageert intussen vol ongeloof op het nieuws dat Heather de dochter is van Marilyn. Waarom heeft ze hem hier nooit iets over verteld? Dean panikeert wanneer Ziggy aangeeft dat ze wil dat hij aanwezig is bij de bevalling. Hij vraagt raad aan John. Nikau voelt zich schuldig en excuseert zich bij Cash en Marilyn.



Dinsdag 3 oktober 2023 - aflevering 7899

Remi worstelt met zijn ontdekking dat Bree mishandeld wordt door Jacob. Daarbovenop staat ook zijn vriendschap met Eden onder druk nadat hij Cash inlichtte over haar gevoelens voor hem. Kirby probeert te bemiddelen. Roo en Marilyn hebben een openhartig gesprek over het afstaan van een kind. Marilyn vreest dat iedereen haar nu anders zal bekijken en besluit Summer Bay in alle stilte te verlaten. Ze laat enkel een briefje achter voor Alf en Roo. Theo is zenuwachtig voor de opname van de videoclip van Lyrik. Woensdag 4 oktober 2023 - geen uitzending

UEFA Champions League

Royal Antwerp FC - Sjachtar Donetsk

Donderdag 5 oktober 2023 - aflevering 7900

Felicity probeert haar twijfels en bedenkingen te verbergen voor Tane, maar hij voelt dat er iets aan de hand is en gaat poolshoogte nemen bij Mackenzie. Ziggy en Dean volgen het advies van Bree op en bereiden zich voor op de bevalling. Bree vreest het ergste wanneer Jacob vol woede thuiskomt na zijn confrontatie met Eden en Remi. Felicity heeft nood aan een vriend en besluit Eden te vergeven voor haar nachtelijke escapades met Cash.

Vrijdag 6 oktober 2023 - aflevering 7901

Iedereen maakt zich zorgen om Marilyn, na haar plotse vertrek. John zet Cash onder druk om haar terug te vinden. De eerste videoclip van Lyrik wordt positief onthaald. Kirby ontvangt een bericht van Bob. Cash maakt Felicity duidelijk waar het op staat. De videoclip van Lyrik maakt een en ander duidelijk voor Tane en hij neemt een harde beslissing.

'Home and Away', elke werkdag rond 19.20 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek. Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!