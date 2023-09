Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Zon, zee en strand. Wat moet een mens meer hebben? Je vindt dit alles in Summer Bay. Maar voor de inwoners is het er niet altijd paradijselijk. Dat is al jaren hét succesrecept van 'Home and Away'. Lees hier de preview op volgende week.

Maandag 25 september 2023 - aflevering 7893

Iedereen is in feeststemming nu Tane en Felicity zich verloofd hebben. Mackenzie laat de champagne rijkelijk vloeien, maar merkt op dat Felicity het moeilijk heeft. Remi en Cash brengen Eden naar het ziekenhuis. Daar biecht Eden uiteindelijk toch haar gevoelens voor Cash op, maar ze krijgt niet de reactie waarop ze gehoopt had. Wanneer Bree en Remi samen ontbijten in Salt, duikt Jacob, de echtgenoot van Bree, plots op. Hij is er duidelijk niet mee opgezet dat Bree contact heeft met andere mannen.



Dinsdag 26 september 2023 - aflevering 7894

Remi maakt zich zorgen wanneer Bree niet reageert op zijn sms. Zij slaagt er intussen in om een jaloerse Jacob te kalmeren, maar hij wil wel nog een en ander duidelijk maken aan Remi. Alf, Roo, Irene en John willen weten wat er aan de hand is tussen Marilyn en Leah. Bree moet het bekopen wanneer Jacob ontdekt dat ze telefonisch contact heeft gehad met Remi. Woensdag 27 september 2023 - aflevering 7895

Dean wil van Ziggy weten waarom ze hun 12 weken echo heeft afgezegd. Heather verontschuldigt zich bij Marilyn voor haar plotse vertrek en geeft toe dat zij degene is die bij Leah heeft ingebroken. Ze stelt voor om een brunch te organiseren voor alle vrienden van Marilyn zodat ze zich bij hen kan excuseren en iedereen beter kan leren kennen. Marilyn gaat akkoord, maar krijgt daar al gauw spijt van.

Donderdag 28 september 2023 - aflevering 7896

Justin maakt een video van het optreden dat Lyrik gaf tijdens het aanzoek van Tane. Theo en Kirby zijn onder de indruk, waarna Theo voorstelt om een echte videoclip bij een van hun nummers te maken. Alf, Roo, Leah en Irene zijn achterdochtig wanneer Heather en niet Marilyn hen op de brunch verwelkomt. Ziggy en Dean krijgen goed nieuws en besluiten vervolgens hun zwangerschap van de daken te schreeuwen.

Vrijdag 29 september 2023 - aflevering 7897

Justin krijgt argwaan wanneer hij Leah niet te pakken krijgt. Wanneer vervolgens zowel Leah als Irene en Marilyn niet komen opdagen in de Diner, slaat hij alarm. Terwijl Rose en Cash op zoek gaan naar Heather, krijgen ze verontrustend nieuws: de moeder van Heather werd dood aangetroffen in een diepvriezer. Alf heeft intussen moeite met ademen, maar dat laat Heather koud. Marilyn moet en zal boeten voor haar daden.

'Home and Away', elke werkdag rond 19.20 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek. Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!