Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Deze zomer gaan de avonturen in je favoriete vakantieplek Summer Bay onverminderd verder. Ook in juli en augustus krijg je een dagelijkse portie, spanning, avontuur en romantiek. Check hier onze preview.

Maandag 21 augustus 2023 - aflevering 7868

Remi en Eden vragen zich af waarom Kirby zo slechtgezind is. Ook Theo is niet bepaald zijn vrolijke zelve en wanneer Leah zich luidop afvraagt wat er aan de hand is, laat Justin zich per ongeluk ontvallen dat Theo liefdesverdriet heeft. De volgende repetitie van Lyrik gaat niet zoals verwacht. Ziggy doet een verrassende ontdekking.



Dinsdag 22 augustus 2023 - aflevering 7869

Marilyn wordt nog wantrouwiger ten opzichte van Heather wanneer ze onvoorbereid opdaagt voor een bijles van Roo. Tussen Nikau en Heather spatten de vonken er intussen vanaf. Nu Cash bij hen inwoont, vrezen Nikau en Tane dat de motorbende zal ontdekken dat ze hebben samengewerkt met de politie. Cash wil opnieuw aan het werk, maar is daar duidelijk nog niet klaar voor. De ontdekking van haar zwangerschap zindert nog na bij Ziggy. Marilyn ontvangt een anonieme brief.

Woensdag 23 augustus 2023 - aflevering 7870

Marilyn is in alle staten na het vinden van de foto. Ze vermoedt dat Heather hier voor iets tussen zit en gaat de confrontatie aan. Roo en Nikau proberen haar te kalmeren, maar Marilyn weigert uit te leggen wat er aan de hand is. Cash voelt zich hopeloos verloren en alleen. Tane polst bij Rose naar een datum voor het proces.



Donderdag 24 augustus 2023 - aflevering 7871

Rose doet een schokkende ontdekking: de motorbende heeft een prijs op het hoofd van Cash gezet. Xander maant haar aan om hem in te lichten, voor het te laat is. Marilyn excuseert zich bij Nikau voor haar gedrag en polst intussen bij hem naar meer achtergrondinformatie over Heather. Leah en Roo proberen te weten te komen wat er met Marilyn aan de hand is, maar krijgen het deksel op de neus.



Vrijdag 25 augustus 2023 - aflevering 7872

Een opmerking van Marilyn zet Nikau ertoe aan om meer te weten te komen over Heather, maar zij houdt de boot op slinkse wijze af. Marilyn staat voor een raadsel wanneer ze wakker wordt op de sofa met de babyfoto in haar hand en een lege fles wijn nabij. Ze kan zich vreemd genoeg niet herinneren dat ze die leeg gedronken heeft. Tane en Nikau krijgen verlossend nieuws: er werd een datum vastgelegd voor het proces. Rose voelt zich intussen schuldig nadat ze te horen kreeg dat ze een medaille in ontvangst mag nemen voor de inval bij de motorbende.



