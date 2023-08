Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Deze zomer gaan de avonturen in je favoriete vakantieplek Summer Bay onverminderd verder. Ook in juli en augustus krijg je een dagelijkse portie, spanning, avontuur en romantiek. Check hier onze preview.

Maandag 14 augustus 2023 - aflevering 7863

Cash wil het ziekenhuis verlaten, maar Bree vindt het daar nog te vroeg voor. Felicity probeert te bemiddelen. Nikau en Heather kunnen het duidelijk goed met elkaar vinden. Tane maakt zich zorgen, maar Nikau maakt hem duidelijk dat hij zich niet moet moeien. Marilyn deelt haar gevoel over Heather met Irene en Roo, maar zij lijken haar mening niet te delen.



Dinsdag 15 augustus 2023 - aflevering 7864

Bree maakt kennis met Alf en John. Ze zijn blij te horen dat Cash het ziekenhuis heeft mogen verlaten. Felicity maant haar broer intussen aan om het verleden achter zich te laten, maar Cash krijgt het moeilijk wanneer hij geconfronteerd wordt met de verlovingsring die hij voor Jasmine kocht. Rose heeft een aanvaring met Bree. Roo ergert zich aan Marilyn, die haar ongenoegen over Heather niet onder stoelen of banken steekt.

Woensdag 16 augustus 2023 - aflevering 7865

Terwijl Dean tijd doorbrengt met Jai en Justin vol trots opschept over het succes van Theo bij Lyrik, mijmert Ziggy over haar verloren jeugd. Heeft ze een kans op een succesvolle surfcarrière aan zich voorbij laten gaan? Xander staat niet te springen voor het voorstel van Rose om Summer Bay te verlaten.



Donderdag 17 augustus 2023 - aflevering 7866

Dean krijgt het gevoel dat hij Ziggy tegenhoudt in het realiseren van haar droom. Theo en Kirby zijn er tijdens het voorbije optreden in geslaagd om hun romance geheim te houden, maar er hangt duidelijk spanning in de lucht en dat ontgaat ook Mackenzie niet, die haar vermoeden deelt met Remi.



Vrijdag 18 augustus 2023 - aflevering 7867

Remi waagt zijn kans bij Bree, maar krijgt het deksel op de neus. Tot Bree advies van John ter harte neemt en besluit dat ze meer ja moet zeggen als ze vrienden wil maken in Summer Bay. Theo is de geheimdoenerij rond hun relatie beu en stelt Kirby opnieuw voor om alles op te biechten aan Remi en Eden. Wanneer zij dit niet ziet zitten, neemt Theo een hartverscheurende beslissing.



