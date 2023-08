Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Deze zomer gaan de avonturen in je favoriete vakantieplek Summer Bay onverminderd verder. Ook in juli en augustus krijg je een dagelijkse portie, spanning, avontuur en romantiek. Check hier snel onze preview.

Maandag 7 augustus 2023 - aflevering 7858

Dr. Bree maakt zich ernstig zorgen om de mentale gezondheid van Cash en schakelt de hulp in van Felicity om hem er terug bovenop te krijgen. Felicity eist op haar beurt antwoorden van Rose, die uiteindelijk de regels overtreedt om Cash meer info over het lopende onderzoek te kunnen geven. Dean biedt Tane zijn hulp aan en die laatste is dankbaar voor de steun.



Dinsdag 8 augustus 2023 - aflevering 7859

John onderbreekt het optreden van Remi voor de surfclub en is duidelijk: geen vergunning, geen optreden. Terwijl de band samenzit om oplossingen te vinden voor hun geldproblemen, daagt Justin op met een verrassing die hen opnieuw op de kaart zet: een nieuw busje. Iedereen is zo door het dolle heen, dat er spontaan een feestje losbarst, tot ergernis van John. Kirby en Theo delen een kus en worden bijna betrapt door Eden. John heeft slecht nieuws voor Tane. Nikau besluit Bella op te zoeken in New York.

Woensdag 9 augustus 2023 - aflevering 7860

Dean begrijpt dat Nikau zijn relatie met Bella enkel verbrak om haar te beschermen, maar vindt het desondanks geen goed idee dat hij haar gaat opzoeken in New York. Mackenzie wijst Ziggy op het feit dat ze iets goed te maken heeft bij Remi en Dean. Bij het inplannen van enkele optredens zit Kirby duidelijk met haar hoofd in de wolken. Theo wil hun relatie openbaar maken, maar zij vindt dat geen goed idee.



Donderdag 10 augustus 2023 - aflevering 7861

Eden maakt zich zorgen over de mentale gezondheid van Cash. Een poging van Ziggy en Dean om hun geschillen uit te praten, eindigt in een discussie, waarna Dean via Eden meer te weten probeert te komen over Remi. Roo heeft een nieuwe opdracht te pakken. Een zekere Heather heeft haar hulp nodig bij haar inschrijving voor een juridische opleiding. De jongedame blijkt ook bijzonder geïnteresseerd te zijn in Marilyn, maar waarom?



Vrijdag 11 augustus 2023 - aflevering 7862

Justin betrapt Theo en Kirby wanneer hij vroeger dan verwacht thuiskomt. Hij gaat akkoord om hun relatie geheim te houden voor Remi en Eden, maar ook op het podium blijkt het voor de tortelduifjes moeilijker dan gedacht om hun verliefdheid te verbergen. Nikau maakt kennis met Heather en is meteen onder de indruk door haar manier van aanpakken. Marilyn voelt zich intussen ongemakkelijk bij alle aandacht van Heather.



'Home and Away', elke werkdag rond 19.20 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!