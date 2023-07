Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Deze zomer gaan de avonturen in je favoriete vakantieplek Summer Bay onverminderd verder. Ook in juli en augustus krijg je een dagelijkse portie, spanning, avontuur en romantiek. Check hier snel onze preview.

Maandag 24 juli 2023 - aflevering 7849

Dr. Cameron slaagt erin om Cash stabiel te krijgen, maar hij is nog steeds niet buiten levensgevaar. Ze vermoedt dat hij interne bloedingen heeft en dus moet hij zo snel mogelijk geopereerd worden. Irene brengt Felicity op de hoogte. Rose voelt zich schuldig en ook Felicity houdt haar verantwoordelijk voor de schietpartij. Het eerste optreden buiten Summer Bay was een succes en Kirby is zwaar onder de indruk van de prestatie van Theo.



Dinsdag 25 juli 2023 - aflevering 7850

Eden en Remi hebben goed nieuws: ze werden aanvaard als nieuwe huurders van het huis aan de overkant. Na zijn kus met Kirby kan Theo zich maar moeilijk concentreren op zijn werk in de garage, waar Ziggy hem als een echte drilmeester opdrachten geeft. Door de afwezigheid van Felicity verdrinkt Mackenzie in het werk in Salt. Eden biedt aan om te helpen.

Woensdag 26 juli 2023 - aflevering 7851

Remi schakelt de hulp van Ziggy in om een nieuw busje te vinden voor Lyrik. Mackenzie is blij met de hulp van Eden nu Felicity haar handen meer dan vol heeft met de zorg voor Cash. John wil zijn nieuwe buren welkom heten, tot hij ontdekt dat de bandleden van Lyrik er hun intrek hebben genomen. Roo is enthousiast wanneer ze ziet dat er verschillende strookjes met haar telefoonnummer van haar poster werden genomen. Alf betrapt Marilyn.



Donderdag 27 juli 2023 - aflevering 7852

Ziggy spreekt af met Remi om het busje te gaan bekijken. De onderhandelingen gaan goed, maar onderweg naar Summer Bay begeeft het busje het en moeten ze terugkeren. Wanneer Justin haar niet te pakken krijgt en aan Dean vraagt waar hij Ziggy kan vinden, zorgt hij er onbewust voor dat Dean haar betrapt op een leugen. Marilyn bekent aan Roo dat zij de strookjes van haar poster weggenomen heeft.



Vrijdag 28 juli 2023 - aflevering 7853

Rose is opgelucht wanneer Tex in voorarrest moet blijven, maar ze vreest dat de andere leden van de motorbende wraak zullen nemen op Tane en Nikau als hun samenwerking met de politie uitlekt. Wanneer de avond valt en Ziggy nog steeds niet is teruggekeerd, begint Dean zich steeds meer zorgen te maken over haar veiligheid. Ziggy en Remi zitten ondertussen nog steeds vast in de schuur.



