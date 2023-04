Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Zon, zee, strand. Summer Bay lijkt een vredig plekje waar iedereen zonder zorgen door het leven gaat. Niets is echter minder waar. 'Home and Away' zorgt voor je dagelijkse portie emotie en drama. Benieuwd naar het vervolg? Check de preview!

Maandag 10 april 2023 - aflevering 7774

John spreekt Mackenzie aan over haar huurachterstand. Zij vraagt de bank vervolgens om een lening, maar die weigert resoluut. En haar geldproblemen dreigen nog groter te worden wanneer een van de deelnemers van haar pokeravonden opduikt met een dwingend verzoek. De afspraak van Martha en Roo met de transplantiecoördinator gaat niet volgens plan. Na enkele onderzoeken heeft Logan slecht nieuws.

Dinsdag 11 april 2023 - aflevering 7775

Tane probeert Mia warm te krijgen om opnieuw aan de slag te gaan, maar zij weigert en blijft zich vastklampen aan Chloe, die hierdoor enorm onder druk komt te staan. Ryder bedenkt een plan om Chloe enige afleiding te bieden. Dean ontdekt waarom Mackenzie haar huur niet betaald heeft. Na John komt nu ook Alf verhaal halen bij Mackenzie voor het uitblijven van de huur. Zij geeft Felicity intussen de opdracht om een nieuwe pokeravond op het getouw te zetten. Woensdag 12 april 2023 - aflevering 7776

Het plan van Ryder om Chloe op te beuren valt in het water wanneer zij besluit om bij haar moeder te blijven. Felicity en Tane proberen de brokken te lijmen, nadat het tot een aanvaring kwam tussen Mia en Chloe, die de druk om haar moeder tevreden te houden niet langer aankan. Roo ziet de toekomst van Martha somber in, tot Marilyn haar wijst op de kracht van positiviteit. Donderdag 13 april 2023 - aflevering 7777

Roo betrekt Logan bij haar plan om de gezondheid van Martha een boost te geven. Alf heeft zijn twijfels bij het plan, maar Martha wijst hem op het feit dat ze niets te verliezen hebben. Mia neemt een beslissing over haar toekomst. Vrijdag 14 april 2023 - aflevering 7778

Felicity en Mackenzie maken zich op voor de volgende pokeravond. Mackenzie is nerveus, maar kijkt vooral uit naar de extra inkomsten nu de buy-in verhoogd werd tot 500 dollar. Er staat haar bovendien nog een verrassing te wachten wanneer Nathan opnieuw opduikt. De Parata's bereiden zich voor op het vertrek van Mia. Alf voelt zich een vreemde in zijn eigen huis nu Roo en Martha alles in het werk stellen om gezonder door het leven te gaan.