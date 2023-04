Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Zon, zee, strand. Summer Bay lijkt een vredig plekje waar iedereen zonder zorgen door het leven gaat. Niets is echter minder waar. 'Home and Away' zorgt voor je dagelijkse portie emotie en drama. Benieuwd naar het vervolg? Check de preview!

Maandag 3 april 2023 - aflevering 7769

Justin en John praten na over het hele gebeuren tussen Theo en Dimitri. Mackenzie schakelt Ziggy in als gastvrouw voor de pokeravond, waarop Dean Logan uitnodigt voor een mannenavond. Wanneer ze zonder bier komen te zitten, en omdat ze allebei nieuwsgierig zijn naar wat er werkelijk gaande is in Salt, besluiten ze om daar een nieuwe voorraad in te slaan. Tane is blij met de steun van Felicity.

Dinsdag 4 april 2023 - aflevering 7770

Dean eist dat Ryder hem vertelt wie er allemaal deelneemt aan de pokeravonden zodat hij hun achtergrond kan natrekken. Theo keert terug naar Summer Bay. De qualitytime met zijn moeder heeft hem duidelijk deugd gedaan. Justin, John en Leah besluiten hem daarom nog niet meteen in te lichten over de terugkeer van Dimitri. John schakelt de hulp in van Ryder om ook een oogje in het zeil te houden. Roo vreest dat Martha er slechter aan toe is dan zij en Alf laten uitschijnen.

Woensdag 5 april 2023 - aflevering 7771

De band tussen Xander en Jasmine wordt steeds hechter. Ook Rose maakt opnieuw haar opwachting in Summer Bay, maar Cash ontdekt dat ze meer uit bezorgdheid voor Xander is teruggekeerd dan om een relatie met Jasmine op te bouwen. Roo en Martha proberen hun geschillen aan de kant te schuiven. Dimitri probeert het goed te maken met Theo, maar Leah en Justin stellen zich vragen bij zijn plotse ommekeer.

Donderdag 6 april 2023 - aflevering 7772

Jasmine zet alles op alles om Xander te overtuigen om in Summer Bay te blijven. Rose heeft haar overplaatsing aangevraagd, maar heeft haar broer hier nog niet vanop de hoogte gebracht. Tussen Rose en Jasmine blijft er spanning in de lucht hangen. Leah en Theo worden ongerust wanneer ze Justin niet kunnen bereiken.

Vrijdag 7 april 2023 - aflevering 7773

De volleybalwedstrijd tussen Jasmine en Rose loopt uit de hand en eindigt uiteindelijk in het ziekenhuis. Xander is de rivaliteit tussen hen beu en wijst zijn zussen terecht. Rose krijgt goed nieuws. Roo en Martha plannen hun eerste gesprek met de transplantatiecoördinator. Theo legt een emotionele verklaring af over de mishandelingen van zijn vader.

'Home and Away', elke werkdag rond 19.05 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

