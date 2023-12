Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Yoko zint op wraak, Rudi en Zjef hebben het moeilijk met Finn en Raven heeft het moeilijk. Vanessa heeft een plan, Jelle negeert Brahim's goede raad. Louise is bezorgd om de verjaardag van Victor. Hanne heeft een knagend schuldgevoel en Brigitte stelt Lars voor om Raven tijd te geven. Mathias stuurt aan op een verzoening tussen Yoko en Véronique. Jan heeft zich van datum vergist, Jelle speelt een gevaarlijk spel.

Maandag 24 december 2023 - aflevering 7344

Yoko wil wraak nemen op Véronique. Louise is zenuwachtig wanneer Brahim voor haar deur staat. Hij wil hun vriendschap weer oppikken. Zjef en Rudi proberen Finn, die zichzelf heeft opgesloten, uit haar kamer te krijgen. Rudi doet een poging om tot haar door te dringen. Lars hoopt qualitytime met Raven door te brengen, maar die heeft het moeilijk. Benny en Samira willen er een fijne kerst van maken.



Dinsdag 25 december 2023 - aflevering 7345

Véronique wil Raven persoonlijk haar spijt betuigen. Lars vindt echter dat ze het recht niet heeft. Niko probeert Zjef en Rudi het huis uit te werken. Vanessa bedenkt een plan om Yoko en Cédric terug samen te brengen. Raven voelt zich eenzaam en krijgt een paniekaanval. Jelle negeert de goede raad van Brahim en gaat door met zijn plan.

Woensdag 26 december 2023 - aflevering 7346

Jamila wil niet dat Jelle domme dingen doet voor haar. Hij beweert echter dat hij alles onder controle heeft. Raven overweegt om te herbeginnen met fotografie, maar Lars vindt dat geen goed idee. Hij is wel bereid om Raven meer vrijheid te geven, al cijfert hij zichzelf hierdoor weg. Louise maakt zich zorgen over Victors verjaardag. Brahim brengt haar op een idee. Hannes schuldgevoel blijft knagen. Ze besluit een openhartig gesprek aan te gaan.



Donderdag 27 december 2023 - aflevering 7347

Mieke vangt een moeilijk gesprek van Hanne op. Ze wil dat Hanne intrekt in de brouwerij, als oplossing van haar probleem. Brigitte stelt Lars voor om Raven tijd te geven. Raven zelf krijgt het alsmaar moeilijker met de therapie. Cédric besluit een gesprek met Yoko aan te gaan. Brahim probeert tevergeefs om Jelle te bereiken.

Vrijdag 28 december 2023 - aflevering 7348

Mathias wil dat Véronique zich verzoent met Yoko. Dat plan loopt echter anders af dan verwacht. Lars wil zich verontschuldigen bij Raven, die nog steeds boos is. Hanne hoopt dat ze bij Jan terechtkan in plaats van in de brouwerij. Hij heeft echter geen kamer op overschot. Jan wil het feest voor de Bomma klaarzetten, maar ontdekt dat hij een verkeerde datum doorgaf aan de gasten. Jelle speelt een gevaarlijk spelletje.



