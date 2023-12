Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Véronique doet een onthutsende ontdekking, Vanessa en Louise staan weer lijnrecht tegenover elkaar. Yoko en Lars hebben een zware discussie. Benny ziet het even niet meer zitten. Brigitte kan Véronique niet meer vertrouwen. Jelle schockeert Brahim, Rudi wil Finn op andere gedachten brengen en Jan vindt dat Cédric te snel opgeeft. Véronique zoekt toenadering tot haar zoon, die wil er niets van weten. Het verdriet van Yoko slaat om in woede.

Maandag 18 december 2023 - aflevering 7339

Véronique doet een onthutsende ontdekking. Jelle verdiept zich verder in de materie rond cybercriminaliteit en komt zo iets op het spoor. Vanessa eist een verklaring van Louise, maar zij voelt zich aangevallen en reageert cynisch. Een gesprek tussen Yoko en Lars escaleert volledig.



Dinsdag 19 december 2023 - aflevering 7340

Benny heeft een GAS-boe­te gekregen en ziet het even niet meer zitten. Mieke gaat een moeilijk gesprek aan met Véronique. Lars maakt Yoko duidelijk dat Raven haar nog steeds nodig heeft. Véronique wil open kaart spelen met Cédric, maar komt te laat. Brigitte heeft moeite om Véronique nog te vertrouwen.

Woensdag 20 december 2023 - aflevering 7341

Brahim is in shock door wat Jelle hem komt vertellen. Hij gaat op zoek in de rugzak van Jamila, maar dreigt betrapt te worden. Rudi probeert Finn van gedachten te doen veranderen over Leonie. Hanne worstelt met gemengde gevoelens. Ze voelt zich schuldig. En ook Vanessa heeft schuldgevoelens.



Donderdag 21 december 2023 - aflevering 7342

Cédric zit met de handen in het haar. Jan vindt echter dat hij te snel opgeeft. Véronique probeert met hem te praten, maar Cédric wil niets meer met haar te maken hebben. Vanessa is bezorgd om Samira. Zij geeft echter aan er niet over te willen praten. Brahim wil Benny en Samira confronteren met hun leugen.

Vrijdag 22 december 2023 - aflevering 7343

Zjef wil Eva en Finn helpen. Rudi is blij met zijn initiatief. Vanessa is dankbaar wanneer Louise voor Victor zorgt. Voor Louise zelf dreigt het echter allemaal te zwaar te worden. Mathias moedigt Niko aan om terug te beginnen daten om zo Mieke te vergeten. Jan wil Yoko troosten, maar haar verdriet slaat om in woede.



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

