Cartoon Network zorgt voor een gekke avonturen in maart

De zoektocht naar hun perfecte thuis gaat verder! Babyberenbroertjes Grizz, Panda en Ice Bear zullen in hun magische doos nieuwe avonturen beleven in fantastische werelden, sommige nieuw en sommige al bekende.

'Wat Babyberen Leren'

Inclusief drie afleveringen van 22 minuten: 'The Big Wish', 'Bug City Frame-Up', 'The Great Veggie War'.

Ga samen met de babyberenbroertjes op reis, elke dag om 15.25 uur op Cartoon Network!

Vang het Konijn!

Vanaf 16 maart, elk weekend om 12.00 uur

Bugs Bunny krijgt altijd zijn zin. Denk je dat je hem kunt vangen? Probeer hem te vinden tijdens de stunt met een heleboel afleveringen van 'Looney Tunes Cartoons'.

'Vang het Konijn', elk weekend om 12.00 uur op Cartoon Network!

'Cartoonito' bij Cartoon Network

Nu te zien, elke dag om 9.00 uur

Speciaal voor de jongere kijkers verwelkomt Cartoon Network verschillende Cartoonito vrienden voor plezier in de ochtend en middag met 'Grizzy & the Lemmings', 'Batwheels' en 'Bugs Bunny Bouwers'.

Bekijk de Cartoonito special, elke dag om 9.00 uur op Cartoon Network!