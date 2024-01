Beleef in februari gekke avonturen met 'Ivandoe' en 'Teen Titans Go!'

Mis de start van hoofdstuk 5, 'Reis naar de Adelaarsberg', niet, met elke dag een nieuwe aflevering. Zal Ivandoe eindelijk zijn zoektocht voltooien en de Gouden Veer vinden?

Laten we het samen uitzoeken!

Ga samen met 'Ivandoe' op reis, elke dag om 15u00 op Cartoon Network!

'Teen Titans Go! Takeover'

Vanaf 3 februari, elk weekend om 10.40 uur



De 'Teen Titans' nemen Cartoon Network over! Ze nemen je mee naar hun heldenwereld en doen je grootste krachten ontwaken. Het is tijd voor actie, gekke avonturen, onbeperkt plezier en superkrachten. De film 'Teen Titans Go! vs. Teen Titans' zal worden uitgezonden tijdens de takeover.

Vergezel de 'Teen Titans Go' tijdens hun gekke avonturen, elk weekend om 10u40 op Cartoon Network!

Cartoonito bij Cartoon Network

Nu te zien, elke dag om 9.00 uur

Speciaal voor de jongere kijkers verwelkomt Cartoon Network verschillende Cartoonito vrienden voor plezier in de ochtend en middag met 'Grizzy & the Lemmings', 'Batwheels' en 'Bugs Bunny Bouwers'.

Bekijk de Cartoonito special, elke dag om 9.00 uur op Cartoon Network!