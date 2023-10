'Winter House' seizoen 3 vanaf nu op Hayu

Bereid je voor op verse poedersneeuw, verrassende nieuwe gezichten en een stortvloed aan drama wanneer 'Winter House' terugkeert voor het derde seizoen, vanaf 25 oktober te streamen op Hayu.

Voor de eerste keer gaat de ultieme Hayu cross-over naar het westen, naar Steamboat Springs, Colorado, waar een diverse groep Hayu beroemdheden onder één dak verblijft voor een onvergetelijke vakantie van twee weken.

Huisgenoten zijn onder andere Amanda Batula, Kyle Cooke en Danielle Olivera van 'Summer House'; Katie Flood, Alex Propson en Malia White van de 'Below Deck' franchise; Tom Schwartz van 'Vanderpump Rules'; Jordan Emanuel van 'Summer House: Martha’s Vineyard'; Brian Benni van 'Family Karma'; en Casey Craig die haar Hayu debuut maakt. Dit seizoen komen ook Jason Cameron van 'Winter House', Sam Feher van 'Summer House' en Rhylee Gerber, Aesha Scott en Captain Sandy Yawn van de 'Below Deck' franchise.

Over de huisgenoten

Ondanks het feit dat Kyle Cooke ('Summer House') de enige getrouwde man in huis is, houdt hij er nog steeds van om te feesten met zijn single vrienden en hoopt hij dat de vonken overspringen tussen hen. Hij kijkt ernaar uit om wat vrije tijd te hebben om verder te bouwen aan de band met zijn vrouw, Amanda Batula ('Summer House'), maar nadat een plotselinge ziekte ervoor zorgt dat ze later aankomt in het westen, komt er een nog onverwachtere situatie op hun pad.

Na een stressvol jaar met een scheiding, zakelijke problemen en nu midden in een van de grootste popcultuurschandalen aller tijden, is Tom Schwartz ('Vanderpump Rules') klaar voor een hoognodige ontsnapping om weer in contact te komen met zichzelf. Hoewel het vinden van een relatie deze vakantie niet op zijn prioriteitenlijstje staat, is hij verbaasd dat hij verliefd is op een huisgenoot terwijl hij worstelt om zichzelf toe te staan om eindelijk verder te gaan.

Danielle Olivera '(Summer House') heeft net een relatie achter de rug en is kwetsbaar maar klaar om er weer tegenaan te gaan. In de hoop verder te komen na een relatie die ze niet wilde beëindigen, is ze op zoek naar een sexy vakantieliefde en al snel valt ze voor een van haar huisgenoten. Ze is enthousiast over deze potentiële romance, maar zullen haar onzekerheden haar ervan weerhouden om te doen wat ze echt wil?

Jordan Emanuel ('Summer House: Martha's Vineyard') is de koningin van het zichzelf in ongemakkelijke posities plaatsen in een poging tot zelfontplooiing. Daarvoor komt ze naar Steamboat, waar ze voor het eerst wintersport en tijdens de twee weken durende vakantie een flirt wil scoren. Jordan wordt echter verrast als een paar mannen in het huis niet meteen vallen voor haar charmante manier van doen.

Brian Benni ('Family Karma') voelt de voortdurende druk van zijn ouders en is klaar om 'de ware' te ontmoeten en zich te settelen. In de hoop zijn eigen rom-com te beleven in de sneeuw, gooit Brian zijn net wijd uit, maar zijn unieke manier van flirten lijkt niet meteen te worden beantwoord door de vrouwen van het huis. Zal hij het meisje van zijn dromen kunnen vinden om hem warm te houden?

Kory Keefer ('Winter House') komt aan in het huis, klaar om te feesten en in een grijs gebied met Sam Feher ('Summer House'), die hij afgelopen zomer heeft ontmoet. Zonder een officieel label op hun "verkering" probeert Kory erachter te komen hoeveel vrijheid hij heeft, vooral nadat hij de aandacht heeft getrokken van een paar van zijn nieuwe single huisgenoten. Zal hij de grens overschrijden... als hij eenmaal weet waar die ligt?

Na een langdurige relatie en een droogteperiode van zeven maanden is zeiler Malia White ('Below Deck Mediterranean') op zoek naar wat actie op het land en is ze klaar om haar oude streken in Colorado te laten zien aan de rest van de groep.

Malia's beste vriendin Katie Flood ('Below Deck Mediterranean') is vrijgezel en klaar om te daten. Ze heeft het grootste gedeelte van de afgelopen 10 jaar de wereld rondgereisd en had in ieder stadje een ander schatje. Maar als ze een band krijgt met iemand in het huis die het tegenovergestelde is van haar gebruikelijke type, vraagt ze zich af of ze zo'n gevoelige jongen wel aankan.

Alex Propson ('Below Deck Sailing Yacht') ruilt zijn slippers in voor snowboots en arriveert vanuit Fort Lauderdale met zijn lange haar en vrijgevochten houding. Alex is een geboren flirt en maakt snel kennis met de dames in het huis, maar wordt al snel door een van hen uitgescholden omdat zijn spel een beetje te voor de hand liggend is.

Casey Craig is een cryptocurrency professional en voormalig wedstrijdskiër die klaar is om een pauze te nemen van haar veeleisende baan en haar vaardigheden te laten zien op de berg terwijl ze zich vestigt in deze nieuwe groep vrienden.

'Winter House' wordt geproduceerd door Truly Original met Steven Weinstock, Glenda Hersh, Lauren Eskelin, Jamie Jakimo, Trish Gold en Brittany Nabors als uitvoerende producenten.

Hayu heeft zijn heetste skireis tot nu toe als 'Winter House' naar het westen trekt voor seizoen drie. Vanaf 25 oktober te streamen op Hayu.