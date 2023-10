Tweede seizoen 'The Real Housewives of Sydney' te streamen op Hayu

Het gloednieuwe seizoen van 'The Real Housewives' of Sydney is vanaf 17 oktober te streamen op Hayu. De serie wordt geproduceerd door Matchbox Pictures, onderdeel van Universal International Studios, een divisie van Universal Studio Group.

De adembenemende skyline en indrukwekkende haven van Sydney dienen als het decor voor een weelderig seizoen vol extravagante feesten en luxueuze levensstijlen, waar zeven fantastische Housewives in Sydney de balans proberen te vinden in hun ingewikkelde vriendschappen en persoonlijke levens.

Ontmoet de zeven Housewives:

Dr. Kate Adams

Dr. Kate is een baanbrekende, blonde verschijning van achterin de dertig, met een inspirerende professionele staat van dienst. Kate is een slimme selfmade-ondernemer die zich waagde aan start-ups voordat ze deze verkocht om zich volledig te focussen op haar geliefde en wereldwijd beroemde praktijk, Bondi Vet Hospital. Hoewel een van Kate's grootschalige aankopen een woning voor haarzelf was in een van de beste kustvoorsteden van Sydney, is ze verre van een strandliefhebber.

Kate’s heeft een no-nonsense houding en een goed samengestelde kast vol designerkleding. Tweemaal verloofd, is ze momenteel happy single en verkent ze het dateleven met het nodige swipen en dineren. Als een onbevreesde en openhartige Ram blijft Kate openstaan voor liefde. Alhoewel haar zelfvertrouwen, uiterlijk of succes intimiderend kunnen zijn voor dates, laat zij zich hierdoor niet afschrikken. Kate houdt van haar vrienden, haar katten en haar onafhankelijkheid, en leeft op haar eigen voorwaarden, haar beste leven.

Terry Biviano

Terry's liefde voor mode en zaken leidde haar naar het opbouwen van een internationaal succesvol imperium. Terry is een echte socialite; ze straalt aanstekelijke energie uit, is een natuurlijke verbinder van vrienden, moeiteloos charmant en altijd de gangmaker.

Als creatieve geest bouwde Terry haar succesvolle schoenenlabel, totdat ze ervoor koos om zich te richten op het grootbrengen van haar geliefde 'pocket rocket' Azura. Hoewel ze misschien geen keukenprinses is, is Terry's liefde voor haar man, voormalig NRL-ster , en hun dochter, onmiskenbaar. Als gevierd gastvrouw van dameslunches is Terry zeer bekend met champagneglazen en kaviaar, maar het is haar kenmerkende drankje: TBomb, dat de frisse slok is die past bij haar pittige sprankeling!

Caroline Gaultier

Caroline, geboren in Praag, komt uit een vooraanstaande Europese familie. Ze bracht haar jeugd door in Tokio, waar ze een studie Sociologie en Filosofie volgde. Caroline heeft over de hele wereld gewoond, maar beschouwt Bondi Beach nu als haar thuis. Ze is een alleenstaande moeder van twee tienerdochters. Gigi, 18 jaar oud, studeert voor een dubbele graad in Rechten en Bedrijfskunde, terwijl haar jongste dochter op de middelbare school zit.

De levenspassies van Caroline zijn haar dochters, muziek, mode, reizen en inspirerende gesprekken. Terwijl velen ervoor kiezen om zich te settelen voor een comfortabel leven in de oostelijke buitenwijken, vliegt Caroline naar alternatieve wellness-retreats in Tulum en Ibiza, of naar het Burning Man-festival in Nevada. Caroline tart stereotypen en geeft graag toe dat ze zich alleen comfortabel voelt buiten de gebaande paden. IJdelheid is haar belangrijkste drijfveer, en als je geluk hebt, zal ze haar geheimen delen over hoe je eeuwig jeugdig kunt blijven.

Victoria Montano

Maak kennis met Victoria, eigenaar van het luxe sportkledingmerk Sport Luxe, gepassioneerde fashionista, stylist, echtgenote en moeder van twee. Met een achtergrond in vastgoed, PR, marketing en evenementen weet Victoria hoe ze haar leven moet leiden en heeft ze de uitstraling om daarbij aan te sluiten. Haar kenmerkende stijl omvat een chique minirok gecombineerd met weelderig bouncy haar om haar perfect gepolijste look compleet te maken.

Met een mix van Grieks en Italiaans bloed vereert Victoria de zon en heeft ze een passie voor adrenaline verhogende sporten zoals heli skiën en paardensport. Victoria belichaamt de moderne vrouw: gedreven, stijlvol, avontuurlijk en houdt iedereen op scherp met haar droge humor en slimme one-liners. Als je haar niet kunt vinden in de buitenwijken van Sydney of in het zuiden van Frankrijk, vind je haar in de stallen bij haar favoriete paard, een ruin genaamd Malcolm.

Sally Obermeder

Sally is geen nieuwkomer op televisie. Ze begon haar carrière als verslaggever en presentator en nu is ze terug als vrouw en moeder van twee meisjes! Sally is de CEO van SWIISH, een wereldwijd wellnessimperium dat ze samen met haar zus Maha runt.

Terwijl ze de dagelijkse verplichtingen van gezin en werk in balans houdt, lanceerde Sally haar bedrijf na haar zeer publieke gevecht tegen borstkanker. Ze haalt elke dag het maximale eruit en blijft fysiek en sociaal actief in de levendige kustwijken van Sydney. Sally is niet iemand die voor onrust zorgt; haar vrienden koesteren haar kalme wijsheid en aanstekelijke schaterlach om de stemming op te vrolijken wanneer het drama toeslaat.

Krissy Marsh

Krissy Marsh is geen onbekende in 'The Real Housewives'. Ze is terug voor haar tweede seizoen. Met een bruisende carrière die reikt van catwalk, zakelijke lunches tot liefdadigheidsevenementen, brengt de leuke maar felle moeder van drie altijd veel positieve energie. Samen met haar man Johnny heeft Krissy een #gezegend leven gecreëerd voor hun gezin in Double Bay.

De statige schoonheid is zelfverzekerd en boeiend in elke situatie, maar onder haar capabele en onafhankelijke buitenkant vindt Krissy ware tevredenheid in het vermaken of koken voor geliefden. Met haar grote hart en persoonlijkheid is Krissy verre van een muurbloem en zal ze je verrassen met haar snelle humor en je verbazen met haar dubbelzinnigheden. Barstensvol energie en humor laat Krissy altijd een blijvende indruk achter. Ze is nuchter en gewoon. Deze echte huisvrouw is ‘down to earth’ en overal te vinden van cocktails drinken in Catalina tot in haar tuin om schildpad Terry met een tandenborstel schoon te maken.

Nicole O’Neil

Nicole belichaamt cultuur en klassieke schoonheid. Met een boeiende mix van Zweeds en Libanees bloed weerspiegelt Nicole's houding en goede manieren een diverse en bevoorrechte opvoeding. Ondanks dat ze een van de jongste leden van de sociale kring is, kan Nicole volwassener lijken dan haar leeftijd doet vermoeden, omdat ze op jonge leeftijd in het huwelijksbootje stapte met haar partner Adam.

De voormalige Miss Australië heeft over de hele wereld gewoond, maar nu zijn haar twee dochters haar wereld. Gewend aan de mooie dingen in het leven heeft Nicole een glanzende reputatie voor het organiseren van extravagante diners. Ondanks dat ze een beeld van gratie is en het huis met militaire precisie beheert, vindt Nicole altijd tijd om samen te komen met vrienden of te dansen in een TikTok-video met haar dochters.

'The Real Housewives'-franchise wordt wereldwijd in licentie uitgegeven door NBCUniversal Formats, dat deel uitmaakt van Universal International Studios, een divisie van Universal Studio Group. The Real Housewives of Sydney wordt buiten Australië gedistribueerd door NBCUniversal Global Distribution.

