Topmanagement DPG Media wijzigt na vertrek CEO Kris Vervaet

Enkele weken geleden kondigde Kris Vervaet aan DPG Media te verlaten. Dit heeft geleid tot een herverdeling van rollen en verantwoordelijkheden in het topmanagement van DPG Media.

Zo is Stefan Havik benoemd als CDO (Chief Digital Officer) en zal de digitale versnelling aansturen. Frank Mathys zal zich als CTO (Chief Technical Officer) focussen op de vereenvoudiging en robuustheid van het IT-landschap. Frank Mathys treedt daarmee ook toe tot de ExCo.

Ook brengt de herverdeling van het portfolio een wijziging in de aansturing van de distributie- en printingactiviteiten met zich mee. Want er zullen nog heel lang veel kranten en magazines gedrukt en bezorgd worden. Een sterke en efficiënte productieketen is daarom ook belangrijk voor onze toekomst. DPG Media brengt de gehele productieketen van inkoop papier, printing en distributie van kranten en magazines in België en Nederland samen. Job Muller zal dit als directeur operations gaan aansturen.