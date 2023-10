Nieuw seizoen van 'Gold Rush' op Discovery

Foto: © Discovery 2023

Alles of niets. Deze drie woorden zijn meer dan ooit van toepassing op de ambitieuze goudzoekers van 'Gold Rush'. In een nieuw seizoen staan ze voor de keuze om het veilig te spelen of voor de volle winst te gaan, met alle risico's van dien.