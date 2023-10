Netflix geeft eerste beelden vrij van deel 1 van 'The Crown' seizoen 6

Netflix onthult de eerste beelden van deel 1 van het zesde seizoen van 'The Crown'. Het eerste deel bestaat uit vier afleveringen en onthult de opbloeiende relatie tussen prinses Diana en Dodi Fayed, voordat een noodlottige autorit verwoestende gevolgen heeft.

Deel 1 is vanaf 16 november exclusief te zien op Netflix, deel 2 op 14 december.

Elizabeth Debicki (prinses Diana) over haar rol in het zesde seizoen: 'Als acteur was het een enorme uitdaging om de laatste dagen van Diana te spelen. Ik heb al mijn vertrouwen gelegd in de visie van Peter. Het is zijn interpretatie en het voelde emotioneel goed voor mij, dus daar heb ik me aan vastgeklampt. Natuurlijk is het hartverscheurend en zeer beladen, en we kunnen het nooit echt helemaal zeker weten.'

Voor zowel Dominic West (prins Charles) als Imelda Staunton (koningin Elizabeth II) voelde het vertrouwd om weer in hun rol te kruipen.

Imelda Staunton: 'Ik leef al geruime tijd met haar, en dat maakte het dit keer iets makkelijker. Ik hou van haar kalmte en haar vermogen om onverstoorbaar te blijven te midden van alles wat voortdurend in haar leven en om haar heen plaatsvond.'

Dominic West over prins Charles: 'Ik denk dat er diep verdriet in hem schuilt, en ook veel compassie. Het prachtige aan 'The Crown' is dat je deze publieke figuren nu privé kunt zien. Ik vermoed dat hij in privéomstandigheden behoorlijk emotioneel is, althans zo heb ik hem gespeeld. Ik hoop in ieder geval dat hij overkomt als meelevend, maar evenwichtig.'

'Ik heb met veel mensen gesproken die hem hebben ontmoet, want hij heeft meer mensen ontmoet dan wie dan ook - de koningin en prins Philip daargelaten. Bijna iedereen heeft buitengewoon warme, vriendelijke dingen over hem te zeggen.'

Salim Daw voelt een sterke verbondenheid met zijn rol als Mohamed Al Fayed: 'Ik ben dol op dit personage. Ik hou zo veel van hem en ik geniet ervan om hem te vertolken. In deze serie is hij zo menselijk en kleurrijk. Hij is soms hard, heel hard, en grappig, als een kind, maar tegenover zijn zoon is hij soms erg streng. Desondanks koestert hij veel liefde voor zijn zoon. Ik geloof dat het publiek dat ook zal zien en precies zal begrijpen waar ik het over heb.'

Khalid Abdalla over het spelen van zijn zoon, Dodi Fayed: 'Het is een enorme eer om deel uit te maken van dit project, onderdeel te zijn van 'The Crown' en Dodi te vertolken.'

'The Crown' is geïnspireerd op historische gebeurtenissen en brengt het leven van koningin Elizabeth II en de politieke en persoonlijke gebeurtenissen die haar bewind hebben gevormd, gedramatiseerd in beeld.

Sinds het debuut op Netflix in 2016 sleepte de serie meerdere prijzen binnen, waaronder 15 BAFTA-nominaties, 10 Golden Globe-nominaties (met 4 overwinningen) en maar liefst 69 Emmy-nominaties. Over vijf seizoenen wist 'The Crown' maar liefst 21 awards binnen te slepen.

'The Crown S6'

Releasedatum: 16 november (deel I) en 14 december (deel 2)

Afleveringen: 10x 60 minuten (deel 1: 4 afleveringen, deel 2: 6 afleveringen)

Creatie en script: Peter Morgan

Uitvoerende producenten: Peter Morgan, Suzanne Mackie, Andy Harries, Stephen Daldry, Matthew Byam Shaw en Robert Fox.

Cast: Imelda Staunton (koningin Elizabeth II), Jonathan Pryce (prins Philip), Lesley Manville (prinses Margaret), Dominic West (prins Charles), Elizabeth Debicki (prinses Diana), Claudia Harrison (prinses Anne), Olivia Williams (Camilla Parker Bowles), Jonny Lee Miller (John Major), Salim Daw (Mohamed Al Fayed) en Khalid Abdalla (Dodi Fayed)

Cast deel 1: Rufus Kampa (prins William) en Fflyn Edwards (prins Harry)

Cast deel 2: Ed McVey (prins William), Luther Ford (prins Harry) en Meg Bellamy (Kate Middleton)

'The Crown' deel 1 is vanaf 16 november en deel 2 vanaf 14 december exclusief te zien op Netflix.