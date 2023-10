Netflix deelt officiële trailer van 'Crypto Boy'

In Amsterdam Oost droomt de jonge bezorger en sjacheraar Amir (Shahine El-Hamus) van een betere toekomst maar komt hij niet verder dan bestellingen rond te fietsen voor Burrito, het slechtlopende Mexicaanse restaurant van zijn vader Omar (Sabri Saad El-Hamus).

In de buurt is gentrificatie in volle gang - buurtwinkels maken plaats voor trendy koffiebars, sushi tenten en fitness studio’s - maar tot Amirs frustratie lijkt zijn koppige vader doof voor zijn ideeën om het oude Burrito te moderniseren. Omar, op zijn beurt, ziet in zijn zoon een onverantwoordelijke nietsnut die nog lang niet in staat is het stokje van hem over te nemen.

Wanneer een groot vastgoedbedrijf het huizenblok opkoopt en de huur verdubbelt komen vader en zoon steeds meer tegenover elkaar te staan en dreigen ze het restaurant en hun woning definitief te verliezen. Als Amir echter op een meetup van een jonge charismatische crypto ondernemer belandt, denkt hij de oplossing voor al hun financiële problemen gevonden te hebben. Vastbesloten om aan zijn vader te laten zien wat hij waard is, verliest Amir zich in de snel groeiende crypto start-up terwijl Omar met argusogen aanziet hoe zijn zoon steeds verder van hem afdrijft.

Cast & Crew

Director: Shady El-Hamus (De Libi, Forever Rich).

Cast: Shahine El-Hamus, Sabri Saad El-Hamus, Minne Koole, Isabelle Kafando, Manoushka Zeegelaar Breeveld, Leny Breederveld, Raymond Thiry, Loes Schnepper, Jonas Smulders, Kendrick Etmon, Tobias Kersloot and Yari van der Linden.

Screenplay: Jeroen Scholten van Aschat & Shady El-Hamus.

Production Company: Fiction Valley.

Co-producent: Caviar.

'Crypto Boy' is wereldwijd te zien op Netflix vanaf 19 oktober 2023.