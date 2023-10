'Friends'-acteur Matthew Perry overleden

Droevig nieuws uit Los Angeles. Acteur Matthew Perry, bekend van de populaire sitcom 'Friends' is overleden. Perry werd 54.

Meer dan 10 seizoenen lang was Perry een van de 'Friends', de populairste sitcom uit de jaren '90. De chemie van zijn personage Chandler Bing met de vijf anderen werkte. Tot de dag van vandaag wordt 'Friends' druk bekeken.

De eerste aflevering van 'Friends' werd op 22 september 1994 uitgezonden. De serie stopte na tien seizoenen en 236 afleveringen. Ook na het einde bleef de show nog populair. Die werd in veel landen herhaald en fans vroegen herhaaldelijk om een terugkeer met nieuwe afleveringen. 'Friends' sleepte doorheen de jaren ook veel prijzen in de wacht. De serie kreeg 6 keer een Emmy® Award, de prestigieuze Amerikaanse prijzen voor televisieproducties.



In 2021 kwamen Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry en David Schwimmer nog een keer terug naar de set van het iconische Stage 24 in Burbank, Hollywood voor een uitgebreide reünie. Ook deze werd wereldwijd druk bekeken.



Perry worstelde tijdens en na zijn carrière met een reeks alcohol-en medicijnenverslavingen. Matthew Perry werd gisteren gevonden in zijn huis in Los Angeles waar hij een hartstilstand zou gekregen hebben.

Herbekijk een van de vele hoogtepunten uit 'Friends':