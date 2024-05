Aangrijpende serie 'Take My Tumor' nieuw op TLC

De aangrijpende serie 'Take My Tumor' volgt de levens van mensen die kampen met een extreme, zeldzame of levensbedreigende tumor op hun lichaam.

Zoals Alexandra die een tumor van 10 kilo heeft die van haar nek tot haar middel loopt. Of Charmaine, een vrouw uit Trinidad, die lijdt aan een van de meest extreme gevallen van neurofibromatose die ooit is gezien. De tumoren bedekken elke centimeter van haar lichaam en belemmeren inmiddels ook haar vermogen om te ademen en te slikken. Omdat haar leven in gevaar is, is haast geboden bij een operatie.

Ook voor Amy is haast geboden vanwege de tumor op haar rug. Ze heeft deze meer zeventien jaar laten groeien en nu ze eenmaal de beslissing genomen heeft om er iets aan te laten doen, hoort ze dat het misschien wel te laat is. De artsen in deze ontroerende serie doen er in elk geval alles aan om haar en alle anderen te helpen.

'Take My Tumor', vanaf dinsdag 7 mei om 21.30 uur op TLC.