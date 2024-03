Woensdag in 'Spoorloos': Julia is er nu klaar voor

Foto: KRO-NCRV - © Wim Kluvers 2023

In Guatemala gaat Derk Bolt op zoek naar de biologische moeder van Julia. Nu Julia zelf moeder is, is ze klaar voor een ontmoeting.

In de papieren staat dat moeder al 5 kinderen had en dat ze geen financiële middelen had om ook het zesde kind – Julia - te onderhouden en dat moeder is verlaten door de vader van de kinderen. Tijdens zijn zoektocht wordt Derk van het kastje naar de muur gestuurd...

'Spoorloos', woensdag 27 maart 2024 om 21.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.