KRO-NCRV brengt de Goede Week en Pasen in beeld

Verschillende programma's van KRO-NCRV staan eind maart in het teken van de Goede Week en Pasen. Op deze manier wil KRO-NCRV niet alleen haar kijkers bij deze eeuwenoude tradities betrekken, maar ook hen laten kennismaken met de betekenis die deze dagen hebben voor gelovigen wereldwijd.

Van diepgaande gesprekken tot meeslepende muzikale vertellingen, wordt een brug geslagen tussen zingeving en het alledaagse leven. Hieronder is een overzicht te zien van de programma’s te zien bij KRO-NCRV tijdens de Goede Week en Pasen.

Palmzondag – 24 maart



'Geloofsgesprek' om 09.45 uur op NPO 2

In 'Geloofsgesprek' praat Michael-Dominique Magielse met twee jonge bekeerlingen. Ian van Broekhoven (19) en Hilko Werkman (29) laten zich tijdens de Paaswake dopen en ontvangen het vormsel. Wat beweegt hen om Rooms-Katholiek te worden?

Eucharistieviering om 09.55 uur op NPO 2

Rechtstreekse uitzending van de eucharistieviering met palmwijding vanuit de Lambertusbasiliek in Hengelo. Celebrant is pastoor Jurgen Jansen.

Vanaf maandag 25 maart

'Kloostercast' via de bekende podcastkanalen

De korte meditaties in de dagelijkse 'Kloostercast' kleuren deze bijzondere week en inspireren tot stil-zijn. De podcast is te beluisteren op de bekende podcastkanalen.

Witte Donderdag - 28 maart

'The Passion' om 20.30 uur op NPO 1

Het paasverhaal voor iedereen. De veertiende editie van 'The Passion', live vanuit Zeist. Het thema van dit jaar is: Ik geloof in jou. Jezus' verhaal van geloof, hoop en liefde inspireert ons om het goede te doen en naast elkaar te staan.

Goede Vrijdag - 29 maart

'Kruisweg' om 15.00 uur op NPO 2

'Kruisweg' is een meditatief half uur rond het stervensuur van Jezus. Een processie gaat langs de kruiswegstaties en bidt voor het lijden in de wereld. Met muziek van Cappella Pratensis.

Stille Zaterdag - 30 maart

'Petrus in het land' om 17.10 uur op NPO 2

'Pasen is kracht van boven ontvangen om op te staan', aldus dominee Jasper van Schaik van de bethelgemeente in Zeist. De leden van deze kerk staan op voor anderen, in de kerk maar ook daarbuiten.

Paaswake om 22.30 uur op NPO 2

De Paaswake is vanuit de Broederenkerk te Deventer. De paaskaars, het Licht van Christus, wordt de kerk binnengedragen. Celebrant is pastoor Ronald Cornelissen.

Eerste Paasdag - 31 maart

'De Verwondering' om 8.30 uur op NPO 2

Kees van Ekris is op paasmorgen te gast in de boshut. Als Theoloog des Vaderlands onderzoekt hij hoe de oude woorden van de christelijke traditie op onverwachte plekken van betekenis kunnen zijn. 'Als kind beleefde ik Pasen als iets magisch. Er zat een zindering in de morgen, de opstanding was net gebeurd!'

Eucharistieviering om 10.00 uur op NPO 2

Rechtstreekse uitzending van de eucharistieviering op het Hoogfeest van Pasen vanuit de Sint-Pieter in Rome, met aansluitend een reportage van de Bloemen voor de Paus. Daarna vindt de zegen Urbi et orbi plaats voor de stad Rome en de wereld.

'Pasen met de Zandtovenaar' om 11.25 uur op NPO 3 (herhaling)

Een moderne vertelling van het Bijbelse paasverhaal, getekend door zandtovenaar Gert van der Vijver. Hij strooit, gooit en schuift met zand en zo ontstaat het verhaal over het lijden en de opstanding van Jezus. Bekende artiesten als Jamai, Anne Appelo en Soy Kroon vertolken een muzikale rol in dit eeuwenoude verhaal. De verteller is Klaas van Kruistum.

Pasen in Rome om 12.25 uur bij NPO 2

In deze compilatie is Francis van Broekhoven in extase bij het zien van de paus. Catharine Keyl vertelt openhartig over haar moeizame relatie met haar vader. Op één van de oudste kerkhoven van Rome praat Kemp met schrijfster Esther Gerritsen over leven na de dood. Pianist Mike Boddé vertelt op de Via Appia hoe hij heeft geleerd de eenzaamheid te omhelzen. En columnist Stephan Sanders vertelt over de schaamte die hij voelde toen hij terugkeerde naar de Katholieke Kerk.

'Kruispunt' om 17.10 uur op NPO 2

Het is Pasen en zoals ieder jaar wordt het Sint Pietersplein in Rome opgevrolijkt door een zee van Nederlandse bloemen. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar in 'Kruispunt' is te zien dat wat voorafgaat aan deze symbolische bloemenpracht heel wat voeten in aarde heeft.

De vieringen zijn te volgen bij KRO-NCRV vanaf zondag 24 maart tot en met zondag 31 maart.