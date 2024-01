'Frontlinie': De laatste Fransman

In de eerste 'Frontlinie' van het nieuwe seizoen onderzoekt Bram Vermeulen de omgedraaide rollen in de relatie tussen Europa en Afrika.

De voormalige koloniën pikken de Europese bemoeienis niet langer en eisen nu met geweld een gelijkwaardige relatie. Bram is in Niger - waar recent in een golf anti-Westerse staatsgrepen in Afrika - een staatsgreep heeft plaatsgevonden.

Op zijn reis in Niger, in het hart van de Sahara, ziet Bram Vermeulen hoe de miljarden euro’s die Europa de afgelopen jaren in de Afrikaanse landen stak ter bestrijding van terrorisme en migratie, in rook zijn opgegaan. Na de staatsgreep in Niger hebben de coupplegers iedere samenwerking met Europa opgezegd en mogen mensensmokkelaars weer hun gang gaan.

Met name de oud-kolonisator Frankrijk moet het ontgelden. De Franse ambassadeur is terug naar Parijs gestuurd, samen met de 1500 Franse soldaten in Niger. Ook bijna alle Franse burgers zijn vertrokken. Bram spreekt de laatst overgebleven Fransman die nog bereid is om te laten zien wat hij na 42 jaar moet achterlaten.

Bram wordt ook uitgenodigd bij een van de coupplegers, maar deze gouverneur van de hoofdstad Niamey heeft al snel genoeg van zijn vragen. In Agadez, de uitvalsbasis van mensensmokkelaars, wordt intussen feest gevierd. Het schrappen van de wet die het vervoer van migranten verbood, geeft hen weer vrij spel.

