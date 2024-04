Dit zie je in mei op Canal+ en Canal+ Action

De Franse misdaadserie 'Of Money and Blood' ('D'Argent et du Sang') is gebaseerd op het boek van Fabrice Arfi over het waargebeurde verhaal van de grootste zwendel van de eeuw.

Zijn boek over het koolstof-belastingfraudeschandaal onthult een duistere wereld van hebzucht, macht en bedrog in het Parijs van 2009.

Het verhaal draait om de opkomst van een nieuwe markt voor 'koolstofquota', die in het leven is geroepen om de strijd tegen vervuiling aan te gaan. Echter, in plaats van het bevorderen van milieuvriendelijke praktijken, wordt deze markt al snel het toneel van een complexe zwendel, waarbij miljarden euro's verdwijnen in de zakken van gewetenloze oplichters. In het middelpunt van deze oplichting staat een bende kleine criminelen uit Belleville, een beruchte wijk in Parijs. Gedreven door hun verlangen naar rijkdom en status, bundelen ze hun krachten met een handelaar uit de hogere klasse om een meesterplan uit te voeren dat de wereld zal verbijsteren.

OF MONEY AND BLOOD I SEIZOEN 1

Genre: misdaad

Regisseur: Xavier Giannoli, Frederic Planchon

Cast: Vincent Lindon, Niels Schneider, Ramzy Bedia, Emmy Fouassier

Stream op 16 mei twee afleveringen, daarna wekelijks één aflevering

Vanaf 24 mei elke vrijdag om 20.30 uur op CANAL+ Action

THE WINTER KING I SEIZOEN 1

Genre: drama, fantasy

Regisseur: Otto Bathurst, Farren Blackburn

Cast: Iain De Caestecker, Stuart Campbell, Valene Kane, Steven Elder, Simon Merrells, Matt Mella

Een Britse tiendelige historische fictie-serie gebaseerd op Bernard Cornwells romantrilogie ‘The Warlord Chronicles’, met in de hoofdrol Iain De Caestecker als Arthur Pendragon. The Winter King, dat zich afspeelt in de vijfde eeuw, vertelt het verhaal van de legende van koning Arthur met een andere invalshoek.

Wanneer koning Uther één van zijn zoons verliest tijdens de strijd tegen de Saksen houdt hij zijn andere zoon, de buitenechtelijk geboren Arthur hier verantwoordelijk voor en verbant hem naar Frankrijk. Zonder erfgenaam probeert Uther koste wat kost zijn nalatenschap veilig te stellen. Wanneer hij er dan eindelijk in slaagt om opnieuw een kind te verwekken, voorziet de druïde Merlin dat deze jongen het einde van Engeland kan betekenen, en haalt Arthur terug om het koninkrijk te redden.

Stream het hele seizoen vanaf 25 mei

Vanaf 25 mei elke zaterdag om 20.30 uur op CANAL+ Action

YEARS AND YEARS I SEIZOEN 1

Genre: drama, sci-fi

Regisseur: Simon Cellan Jones, Lisa Mulcahy

Cast: Anne Reid, Rory Kinnear, Jessica Hynes, T'Nia Miller, Ruth Madeley, Emma Thompson, Lydia West, Jade Alleyne, Maxim Baldry, Julia Sandiford, Glen McCready

'Years and Years' is een zesdelig meeslepend Brits drama van Russell T. Davies ('Doctor Who', 'Queer as Folk'). Door de ogen van een gewone familie uit Manchester zien we de wereld van 2019 tot 2034 drastisch veranderen met vergaande technologische en politieke toekomstbeelden. Tweevoudig Oscarwinnaar Emma Thompson ('Sense and Sensibility', 'Howard's End') speelt een glansrol als extreemrechtse politica die in Groot-Brittannië aan de macht komt.

Terwijl extreemrechts in Groot-Brittannië aan de macht komt en de samenleving sneller dan ooit verandert, ervaart de familie Lyons dagelijkse worstelingen. De serie verweeft de levens van vier broers en zussen, hun kinderen en grootmoeder (Anne Reid). Op een cruciale nacht in 2020, wanneer ze allemaal bij elkaar zijn, bepaalt een uitzonderlijke gebeurtenis het leven en de liefdes van de Lyons voor de volgende vijftien jaar. Politieke onrust, technologische ontwikkelingen en verre oorlogen beïnvloeden het dagelijks leven. De familie Lyons lijkt machteloos te staan in een wereld vol hoop en angst.

Stream het hele seizoen vanaf 12 mei

RAPA I SEIZOEN 1 & 2

Genre: misdaad, thriller

Regisseur: Rafa Montesinos, Jorge Coira

Cast: Javier Camara, Monica Lopez, Adrian Rios, Cristina Collazo, Dario Loureiro

Rapa, een kwalitatieve Spaanse misdaadserie, kreeg lovende kritieken, meerdere nominaties en awards. Het verhaal begint in het landelijke gebied van A Capelada de Galicia, een plaats omgeven door hoge kliffen, waar het levenloze lichaam van de burgemeester wordt gevonden.

Wanneer leraar Tomás de stervende burgemeester hoog boven op de kliffen vindt, raakt hij niet alleen geobsedeerd door de zaak, maar is hij ook de eerste verdachte. Hoewel het oplossen van de zaak de taak is van de lokale politieagente Maite, maakt het Tomás niet uit als zijn eigen privé-onderzoek haar in de weg staat. Deze zaak zou Tomás' leven misschien wel het doel geven waar hij al zo lang stilletjes van droomt. Hoewel ze meer dan eens botsen, komen ze toch dicht bij het vinden van de moordenaar. Een van de duistere geheimen van de burgemeester blijkt aanleiding te zijn voor de moord, echter door een speling van het lot blijft de dader onopgemerkt. Dan veroorzaakt een tweede moord opschudding. Maite en Tomás hervatten de jacht op een moordenaar die dichterbij is dan ze zich kunnen voorstellen.

Stream seizoen 1 vanaf 6 mei en seizoen 2 vanaf 13 mei

Vanaf 21 mei elke dinsdag om 20.30 uur op CANAL+ Action

THE MINISTER I SEIZOEN 1

Genre: drama

Regisseur: Arnor Palmi Arnarson

Cast: Olafur Darri Olafsson, Anita Briem, Thorvaldur Kristjajsson

Ólafur Darri Ólafsson ('Trapped', 'True Detective', 'Fantastic Beasts') speelt de hoofdrol in dit drama dat zich afspeelt in IJsland over een populaire premier met een bipolaire stoornis. Een achtdelig verhaal over een politieke carrière, die gekenmerkt wordt door steile pieken en diepe dalen, maar ook de hartverscheurende gevolgen van de ziekte laat zien.

De populistische radicale politieke standpunten bezorgen Benedikt Ríkardsson de steun van het IJslandse volk. Het politieke establishment wordt omvergeblazen. Benedikt wordt leider van de Onafhankelijke Partij en IJslands minister-president. Wat de natie echter niet weet is dat Benedikt lijdt aan een bipolaire stoornis. Door de stoornis voor de buitenwereld te verbergen of juist te misbruiken brengen ministers en medestanders de stabiliteit van de regering en hun privélevens in gevaar.

Stream het hele seizoen vanaf 24 mei

CRIMES OF THE FUTURE

Genre: horror, sci-fi

Regisseur: David Cronenberg

Cast: Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart

De bejubelde regisseur David Cronenberg maakt na acht jaar een sterke comeback met de futuristische film Crimes of the Future. Steracteurs Viggo Mortensen ('Green Book'), Léa Seydoux ('Dune: Part Two') en de Oscar-genomineerde Kristen Stewart ('Spencer') vervullen de hoofdrollen in deze langverwachte sci-fi body horrorfilm. De film kreeg talloze nominaties, waaronder een Gouden Palm in Cannes. Veertien nominaties werden verzilverd.

In de nabije toekomst leert de mensheid zich aanpassen aan de kunstmatige omgeving. Deze nieuwe vorm van evolutie verandert de natuurlijke staat van mensen, transformeert hen en verandert hun biologische samenstelling. De performancekunstenaar Saul Tenser (Viggo Mortensen) omarmt de veranderingen en laat nieuwe, nog onbekende organen in zijn lichaam groeien. Samen met zijn partner Caprice (Léa Seydoux) verwijdert hij deze organen vervolgens in shows.

Stream vanaf 12 mei

Zondag 12 mei om 20.30 uur op CANAL+ Action