Dit zijn de highlights van National Geographic in mei

Ontdek 'Erased: WWII Heroes of Colour', een boeiende serie die de verhalen vertelt van zwarte helden die vochten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Verteld en geproduceerd door de Britse acteur Idris Elba, duiken we diep in de levens van drie onterecht onbekende helden per aflevering. Deze verhalen komen tot leven door meeslepende drama's, diepgaande karakterportretten en zeldzaam archiefmateriaal. Als kleinzoon van een Tweede Wereldoorlog veteraan, brengt Elba ons naar de frontlinies van Duinkerken, Pearl Harbor en D-Day. Daarbij werpt hij licht op de impact van de ervaringen van zwarte soldaten op de wereldwijde vrijheidsbewegingen na de oorlog.

'Erased: WWII Heroes of Colour'

Vanaf 28 mei, elke dinsdag 21.30 uur op National Geographic.

SPECIAL

THE HIDDEN HOLOCAUST

Speciaal in het teken van Bevrijdingsdag op 5 mei presenteert National Geographic 'Hidden Holocaust' de ware geschiedenis van de grootste misdaad in de historie. In deze special zullen baanbrekende technologieën, nieuwe forensische technieken, verbazingwekkende nieuwe archiefstukken en getuigenissen ons begrip van de geschiedenis volledig veranderen en de werkelijke gebeurtenissen van de Holocaust te onthullen.

'The Hidden Holocaust' is te zien op zondag 5 mei om 23.30 uur op National Geographic.

SPECIAL

A SMALL LIGHT

'A Small Light' is geïnspireerd op het waargebeurde verhaal van de opmerkelijke 20-jarige secretaresse Miep Gies (Bel Powley), een jonge zorgeloze en eigenzinnige vrouw.

Wanneer haar baas, Otto Frank (Liev Schreiber), haar vraagt om te helpen zijn familie te verbergen voor de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog stemt Miep zonder aarzelen in. Samen met haar moedige en toegewijde man Jan (Joe Cole), waakten ze 2 jaar lang over de familie Frank. In samenwerking met enkele andere helden beschermden ze talloze anderen tegen de nazi's. Tegen niemand konden ze nee zeggen, ook al betekende dat, dat ze hun leven geheim moesten houden en soms zelfs voor elkaar.

De serie beschrijft hoe Miep's leven veranderde op het moment dat ze 'ja' zei tegen Otto Frank. Het vergde talloze onbaatzuchtige opofferingen. Uiteindelijk was het ook Miep die het dagboek van Anne Frank vond en het bewaarde, zodat zij en Otto het later met de wereld konden delen en het als een testament voor toekomstige generaties kon dienen. Het is het verhaal van hoe een gewone secretaresse buitengewone dingen deed tijdens een van onze donkerste momenten in de geschiedenis.

Kijk 5 mei een dubbele aflevering vanaf 21.00 uur, daarna elke zondag een dubbele aflevering vanaf 21.30 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN

TO CATCH A SMUGGLER S7

Elk jaar komen 124 miljoen mensen via Amerikaanse luchthavens de VS in. Het is een eindeloze vloedgolf van mensen, waarin ook smokkelwaar en kwade bedoelingen zijn verborgen. De grenzen worden bewaakt door de waakzame mannen en vrouwen van de Department of Homeland Security, die met zijn diverse afdelingen een drielaagse verdediging van de Amerikaanse luchthavens vormt. Niets gaat de Department of Homeland Security te ver om een smokkelaar te vangen.

Vanaf 15 mei, elke woensdag om 19.30 uur op National Geographic.