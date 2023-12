Donderag '2Doc: Warnow - Reis naar het noorderlicht'

In 2013 beginnen acht idealistische Nederlandse avonturiers en hun hond aan een spannende reis: met hun zelf opgeknapte oude sleepboot Warnow willen ze, ondanks geringe zeilervaring, de oversteek maken naar Noorwegen om het noorderlicht te zien.

Een heftige storm ter hoogte van Engeland zorgt voor tweedracht onder de vrienden. Vijf van hen haken af en besluiten naar huis te gaan. Die keuze blijkt verstrekkende gevolgen te hebben: de overgebleven drie avonturiers keren nooit terug.

Regisseur Wim van der Aar reconstrueert in 'Warnow - Reis naar het noorderlicht' na tien jaar het verloop van de noodlottige zeereis aan de hand van interviews met de overgebleven vrienden, het tijdens de reis gefilmd materiaal, en getuigenissen van de mensen die de vriendengroep onderweg zijn tegen zijn gekomen. Wat begon als een avontuurlijk jongensboek vol vriendschap en uitdagingen, ontaardt in een aangrijpend drama over verlies en de prijs van loyaliteit.

'Warnow – Reis naar het noorderlicht' is een productie van Submarine, in coproductie met de VPRO en Savage Film. De film is tot stand gekomen met steun van NPO-fonds, Filmfonds, Netherlands Film Production Incentive, CoBO, Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en Creative Europe.

Over de maker

Autodidact Wim van der Aar (1964) regisseerde eerder documentaires als 'De Van Waveren Tapes' (2012), 'Gabber!' (2013), 'All You Need is Me' (2016) en 'Jan Wolkers spreekt...' (2017). Daarnaast maakte hij meer dan vijfhonderd commercials voor onder meer merken als Albert Heijn en Nike. Naast zijn regisseurwerk verzamelt hij amateurfilms en is hij medeoprichter van SuperM8, een platform voor amateurfilms.

'2Doc: Warnow - Reis naar het noorderlicht', donderdag 14 december om 22.20 uur bij de VPRO op NPO 2 en NPO Start.