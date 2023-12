'2Doc: Tanja - Dagboek van een Guerrillera' op NPO 2

De documentaire 'Tanja - Dagboek van een Guerrillera' vertelt het verhaal van de Nederlandse Tanja Nijmeijer. De film laat zien hoe zij van een idealistische student verandert in een lid van de beruchte Colombiaanse FARC, een linkse guerrillabeweging die tot 2016 oorlog voerde tegen de staat.

Tanja is uiteindelijk op de internationale opsporingslijst van Interpol terechtgekomen. Is ze een vrijheidsstrijder of een terrorist?

Wie is Tanja Nijmeijer en hoe kijkt zij terug op haar roerige verleden? Waarom wilde Tanja zich aansluiten bij de FARC en zich op deze manier inzetten voor de rechten van Colombianen?

De documentaire 'Tanja – Dagboek van een Guerrillera' legt de complexiteit van haar keuzes en de zoektocht naar haar identiteit binnen een gewapende strijd bloot. Ze werkt zich razendsnel op binnen de organisatie van het toen grootste guerrillaleger ter wereld. Maar ze heeft ook kritiek. Bij een aanval van het Colombiaanse leger in de jungle worden haar geheime dagboeken gevonden. Door de publicatie hiervan wordt ze wereldwijd bekend en moet ze zich binnen de FARC opnieuw bewijzen en haar loyaliteit tonen. Bij de vredesonderhandelingen met de Colombiaanse regering wordt Tanja ingezet als onderhandelaar en in 2020 verlaat zij de FARC. Omdat Tanja nog steeds op de opsporingslijst van Interpol staat mag ze Colombia niet meer verlaten.

Over de maker

Documentaire maker/ fotojournalist Marcel Mettelsiefen is een meervoudig prijswinnaar van onder meer de documentaires 'Watani: My Homeland', 'Children of the Taliban' en 'In Her Hands'.

De film is een coproductie tussen de VPRO, BALDR Film, NDR, BBC en Dreamer Joint Venture.

'2Doc: Tanja - Dagboek van een Guerrillera', donderdag 21 december om 22.15 uur bij de VPRO op NPO 2 en NPO Start.